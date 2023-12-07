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Maç 1-1 bitince uzatmalara geçildi. 93. dakikada ev sahibi Gaziantep FK , tekrar öne geçti. Markovic'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan İlker Karakaş'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tuğran Burak Tuğ'un solundan filelerle buluştu: 2-1.

91. dakikada Etimesgut Belediyespor beraberliği yakaladı. Rüstem Yiğit Yıkılmaz'ın ceza sahasının solundan gönderdiği pasla buluşan Mehmet Han Küçük'ün yaptığı vuruşta top kaleci Batuhan Ahmet Şen'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

82. dakikada Markovic'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top kaleci Tuğran Burak Tuğ'un sağından auta gitti.

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65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan'ın attığı pasla buluşan İlker Karakaş'ın yaptığı sert vuruşta top kaleci Tuğran Burak Tuğ'un solundan auta gitti.

48. dakikada ev sahibi öne geçti. Maxim'in sağ kanattan kullandığı korner atışına arka direkte bulunan Gradel'in yaptığı sert vuruşta top Miraç Acer'den döndü. Arda Kızıldağ, önündeki kalan topa yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 1-0.

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