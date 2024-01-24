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90+4. dakikada Konyaspor'un atağında Cicaldau'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Soner Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

83. dakikada ev sahibi takımın atağında Prip'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Cicaldau'nun kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

42. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topu önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

31. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın sağ kanattaki atağında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya topla buluşan Ogün Özçiçek'in vuruşunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada konuk ekibin atağında Moreno'nun pasıyla hareketlenen Guilherme, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanında yaptığı vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan ev sahibi takımından Mustafa Eskihellaç, ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.

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