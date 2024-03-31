Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Çeber ile Emine Cuma Uçar İlkokulu'nda 1311 nolu sandıkta oy verdi.

Vali Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, kendisi ve eşinin de demokratik görevlerini yerine getirmek için okula geldiklerini söyledi.

Saat 07.00 itibarıyla 286 okulda 3 bin 474 sandıkta oy kullanma işlemlerinin başladığını ve şu ana kadar sürecin sorunsuz devam ettiğini belirten Çeber, "Birkaç küçük olayın dışında seçimi sekteye uğratacak, bizleri üzecek, demokrasiye gölge düşürecek bir olay yaşanmadı çok şükür." diye konuştu.

Sonuçların da Gaziantep'e yakışır bir olgunlukla karşılanması gerektiğini, herhangi bir aşırılığa müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çeber, yarın itibarıyla da yeni belediye başkanlarıyla birlikle kentin gelişimine katkı sunmak için gayret edileceğini dile getirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile eşi Fatma Nur Şıldak, Rasime Polat İlkokulu'nda 2101 nolu sandıkta oy kullandı.

Vali Şıldak, seçimlerin demokratik bir havada geçmesini diledi. Kentte sabah saatlerinden itibaren oy verme işleminin devam ettiğini belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"İlimizde bütün tedbirler alınmış olarak oy verme işlemi devam ediyor. Bazı kırsal mahallelerimizde küçük çaplı da olsa olaylar yaşıyoruz. Bizim arzumuz, temennimiz Şanlıurfa genelinde seçimin huzur ve sükun ortamında hiçbir olay yaşanmadan sonuçlanmasıdır. Şanlıurfa'nın demokratik kültürüne yakışır bir olgunluk ve hoşgörü ortamında böyle bir iklimde seçimin cereyan etmesini temenni ediyoruz. Hem siyasi partilerden hem de bu yarışa katılan bütün taraflardan, muhtar adaylarından ve tüm vatandaşlarımızdan rica ediyoruz; kesinlikle seçim bittikten sonra aynı mahallede, aynı sokakta birbirimizin yüzüne bakacak bir mesafe bırakarak ve bu düşünceyle, bu hoşgörüyle birbirimize yaklaşalım. Küçük meseleleri seçime yansıtmayalım. Bütün vatandaşlarımızdan da bu duyarlılığı bekliyoruz."

Malatya

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, merkez Battalgazi ilçesindeki Fatih İlkokulu'nda 2327 nolu sandıkta oy verdi.

Yazıcı, demokratik hakkını kullandığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Oy kullanma işlemi başladığı andan itibaren kentte herhangi sorun yaşanmadığını ifade eden Yazıcı, "Bizim ilimizde de 13.00 itibarıyla 2 bin 9 sandıkta oy kullanımı devam etmektedir. Malatya'mızda 542 bin 177 seçmenimiz var. Oy kullanımı süresi içinde herhangi bir olumsuzluğa şu ana kadar rastlanmamıştır. Sahada 4 bin 844 güvenlik görevlimiz, jandarma ve polisimiz görev almış durumda. Sağlık problemi olan, evinden çıkmakta güçlük çeken vatandaşlarımız için de 8 seyyar sandığımız aktif bir şekilde sahada dolaştırılmakta. 131 konteynerimizde de oy kullanımı devam etmekte. İnşallah memleketimiz için, Malatya'mız için hayırlı ve güzel sonuçlar çıkacaktır." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile eşi Selma Ünlüer, oylarını Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda 2089 nolu sandıkta kullandı.

Vali Ünlüer, seçimlerin demokratik bir havada geçmesini diledi. Oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ünlüer, sonuçların vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Adıyaman

Adıyaman Valisi Osman Varol da Menderes İlkokulu'nda 1254 nolu sandıkta oy verdi.

Vali Varol, seçimlerin kentte güven ortamı içinde, huzur ve hoşgörünün egemen olduğu bir atmosferde geçmesini temenni etti.