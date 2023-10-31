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Hafriyat çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Trafik kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Sosyal medya ve basındaki bazı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gökkuşağı Apartmanı'nda yıkım faaliyetinin saat 11.00 itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Kentin farklı noktalarında da ağır hasarlı binalar ın yıkımı sürüyor.

Bina bir süre sonra saniyeler içerisinde kendiliğinden tamamen yıkıldı.

11 Kasım'da 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturulacak

11 Kasım'da 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturulacak

Şehitkamil ilçesindeki Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda bulunan ve depremde ağır hasar alan 11 katlı Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılması için çalışma başlattı.

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