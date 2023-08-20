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Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 5 su tankı,1 greyder, 4 ilk müdahale aracı, 5 teknik personel, 20 personel, 20 jandarma ve 120 vatandaşla müdahale edildi.

Bölgeye, Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

GAZİANTEP AA- Yağızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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