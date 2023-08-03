İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime belediye bünyesinde bilgisayar kullanan personel katıldı. Eğitim kapsamında Kişisel Veri ve Bilgi Güvenliği Uzmanları Bilal Taşçı ve Ferhat Uçar, teknolojik risklere karşı farkındalığın artması adına personele deneyimlerini aktardı.

Bilgi güvenliğinin ele alındığı eğitimde uzman eğitmenler tarafından, sosyal ve teknolojik farkındalık, şirket bilgisayarları ve mail kullanımı, internetteki riskler, barkod-QR tuzakları, VPN tehlikesi gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Günümüzde meydana gelen siber saldırı vakaları yaşanmış örnekler üzerinden katılımcılara aktarılırken, data güvenliği noktasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda atılması gereken adımlar tüm detayları ile paylaşıldı.

HABER: METE YILMAZ