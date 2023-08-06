30 Temmuz 05.25 saatlerinde taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu’u Beyoğlu’ndan aldığı yolcuları Gaziosmanpaşa’ya bırakmak için yola çıktı. Gaziosmanpaşa’ya geldikleri sırada araçtaki yolcuların husumetlisi olduğu iddia edilen kişiler taksiyi kurşun yağmuruna tutmuştu.Takside bulunan yolcular yaralı olarak olay yerinden kaçmış, 2 çocuk babası taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı gerçekleştirenlerin Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (18) ve A.B. (17) isimli şahısları yakaladı.Yapılan operasyonda bir adet tüfek ele geçirildi. A.B. ise olay sırasında E.A. ile birlikte kullandığı değerlendirilen 3 adet ruhsatsız silah ile yakalandı.

HABER:METE YILMAZ