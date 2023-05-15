İSTANBUL - Üniversitelerin Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerini hedefleyen gençler, Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği spor akademilerine hazırlık kurslarında buluşuyor. İlçedeki 12. sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik düzenlenen kurslarda gençler, belediyenin tesislerinde, uzman antrenörlerle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlanıyor. Eğitimler, haftanın iki günü Süleyman Şah Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda salon antrenmanı, haftanın bir günü Gaziosmanpaşa Belediyesi Karayolları Spor Salonu’nda fitness antrenmanı ve haftanın bir günü de ormanda cross antrenmanı şeklinde gerçekleştiriliyor. Genç sporcular, fiziksel antrenmanların dışında Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) için düzenlenen deneme sınavlarına da katılıyor.

“Hocalarımız başarımız için emek veriyor”

BESYO Antrenörlük bölümünü hedeflediğini ifade söyleyen öğrencilerden Kerem Talha Özdemir, “Burada antrenmanlarımız güzel geçiyor. Esneme, ağırlık ve fitness antrenmanları yapıyoruz. Onun dışında dışarıda cross antrenmanlarımız oluyor. Hocalarımız sağ olsun bizimle bire bir ilgileniyor ve başarımız için emek veriyor” dedi.

Ayşe Yağmur Kırbaş ise, “7 yıldır badminton oynuyorum. Bu sene üniversitede BESYO istediğim için burayı tercih ettim. Bu olanakları bize sağlayan Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI