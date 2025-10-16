ANKARA (AA) - 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla, savaşın yol açtığı açlık ve susuzluğun, tek karede görselleştirdiği özel çalışmada yer alan fotoğraflar, son üç yıldır devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile İsrail'in iki yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü saldırıların neden olduğu insani krizlerin benzer yönlerini ortaya koyuyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 2024'ün ilk çeyreğinde devam ederken, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka yakınlarındaki Ocheretyne köyünde ekmek ve yardım paketleri için uzun kuyruklar oluşturan sivillerle, 2025'in ortalarında İsrail ablukası altındaki Gazze'de boş tencereleriyle yardım bekleyen Filistinlilerin kareleri yan yana getirilerek, farklı bölgelerde yaşanan benzer insani tablo gözler önüne seriliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 2024'ün ilk çeyreğinde devam ederken, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka yakınlarındaki Ocheretyne köyünde ekmek ve yardım paketleri için uzun kuyruklar oluşturan sivillerle, 2025'in ortalarında İsrail ablukası altındaki Gazze'de boş tencereleriyle yardım bekleyen Filistinlilerin kareleri yan yana getirilerek, farklı bölgelerde yaşanan benzer insani tablo gözler önüne seriliyor.

Temel ihtiyaçlara erişimde benzer zorluklar

Çalışma, temel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan zorlukları, farklı coğrafyalardaki sivillerin ortak mücadelesini yansıtıyor.

2022 sonlarında Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson'da dağıtılan ekmek yardımı sırasında görevliye uzanan ellerle, 2024'ün son çeyreğinde İsrail ablukası altındaki Gazze'nin Han Yunus kentinde tek fırından ekmek alabilmek için bekleyen kareler benzerlik taşıyor. Bu kareler, savaşın iki farklı coğrafyada insanların en temel ihtiyaçlara ulaşmasını nasıl engellediğini yansıtıyor.

2023'ün başında Ukrayna'nın Lviv kentinde Noel öncesinde yardım paketleri ve sıcak yemek almak için sıraya giren ihtiyaç sahipleri ile 2025'in son çeyreğinde Gazze'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'nda aynı şekilde yemek dağıtımı için bekleyen Filistinlilerin kareleri yan yana getirildi. Sırada bekleyen insanlar, savaş koşullarında temel yardımlara erişimde iki farklı coğrafyada yaşanan benzer zorlukları ortaya koyuyor.

Savaşın günlük hayata etkisi

Benzerlikler, sadece gıdaya erişimle sınırlı kalmayıp, su ve diğer temel ihtiyaçların temininde de kendini gösteriyor.

Ukrayna'nın Chasiv Yar kentinde bisikletle su ve yardım paketleri taşıyan bir kadın ile Gazze'nin Han Yunus kentinde bisikletle su taşıyan bir çocuğun kareleri yan yana getirilerek, savaşın temel ihtiyaçlara erişimi nasıl zorlaştırdığı benzer karelerle yansıtıldı.





2024'ün başında Donetsk Oblastı'nda kar yağışı altında el arabasıyla insani yardım taşıyan bir Ukraynalı yaşlı adam ile 2025'in sonlarında Gazze'nin Nuseyrat Kampı'nda el arabasıyla su taşıyan Filistinlinin kareleri karşılaştırıldı. Bu kareler, savaşın neden olduğu yıkımın Ukrayna ve Gazze'de günlük yaşamı nasıl güçleştirdiğini ve Gazze'de temiz su krizinin nasıl derinleştiğini gözler önüne seriyor.

Küresel gıda güvensizliği büyüyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 'Dünya Gıda Günü'nün bu yılki temasını 'Daha iyi gıda ve daha iyi bir gelecek için el ele' olarak belirledi.

Dünya genelinde gıda güvensizliğinin ciddiyeti çok büyük boyutlara ulaşırken, FAO verilerine göre, 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 673 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.

Muhabir: Nisanur Koç