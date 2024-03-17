Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan evlerinin bombalanması üzerine 9 kişiden oluşan Gandur ailesi Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Yemen es-Said Hastanesi'ne sığındı.

Hastanede bir odaya yerleşen Gandur ailesi, içinde tuvalet bulunan bir banyoyu kendilerine mutfak yaptı. Birkaç parça tencere, tabak ve kaşıktan oluşan basit mutfak eşyalarını el yıkama lavabosunun içine gelişigüzel dizen aile, banyonun bir köşesinde de topladıkları odunlarla ateş yakarak yemek pişiriyor.

Yemekleri, içinde tuvalet olan bir banyoda pişiriyorlar

Yaklaşık 2 aydır hastanede yaşadıklarını söyleyen baba Ammar el-Gandur, "Yiyecek, içecek bulamıyoruz. Çocuklarımız 2 aydır ekmek yemedi. Ebegümeci yemeği ya da domates salçasından çorba yaparak açlığımızı yatıştırıyoruz. Çocuklar 'yoktan' anlamıyor ve aç oldukları için sürekli ağlıyorlar." dedi.

Küçük bir odada 9 kişi kaldıklarını dile getiren Gandur, "Yemek pişirebileceğimiz bir yer yok. O yüzden bu banyoyu mutfak olarak kullanıyoruz. Temizlik denen bir şey yok. Bu pisliğin içinde yemek yapıyoruz. Bu nedenle çocuklarımız ve biz hastalanıyoruz. Elimizden geldiği kadar temizliyoruz ancak temizlik malzemesi bulamıyoruz. Böyle yaşamak olmaz. Gazze'de yaşam diye bir şey kalmadı." diye konuştu.

"Saldırılarda ölmezsek açlıktan, ondan da ölmezsek hastalıktan öleceğiz"

Gazze'nin kuzeyinde açlık ve susuzluğun had safhada olduğunu vurgulayan Gandur, sabah erkenden kalkarak, odun ve ebegümeci topladığını ve bundan yemek yaptıklarını ancak ekmek olmadığı için çocukların doymadığını ifade etti.

Bir kızının İsrail'in topçu ateşi saldırısında hastanede öldüğünü söyleyen Gandur, hiçbir ailenin böyle bir acı yaşamamasını diledi.

"Yavaş yavaş ölüyoruz. Saldırılarda ölmezsek açlıktan, ondan da ölmezsek hastalıktan öleceğiz. Temizlik olmadığı için hastalanıyoruz." diyen Gandur, savaşın en kısa sürede sona ermesini ve yıkılmış olsa da evine dönmeyi dilediğini söyledi.

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları nedeniyle nüfusun yaklaşık yüzde 90'ının yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde barınma merkezlerinde genel ve kişisel temizlik malzemelerine ulaşmak kolay olmadığı için insanlar birçok hastalığa yakalanıyor. Bu hastalıkların başında hepatit, çiçek, ateş, ishal ve kusma geliyor.