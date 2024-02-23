Ankara

24 Şubat 2022'den beri süren Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısını derlendi.

İsrail, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni havadan, karadan ve denizden aralıksız bombalıyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail, bu saldırılarında 66 bin tondan fazla patlayıcı kullandı. Bu da Gazze'de kilometrekareye 183 ton patlayıcının atıldığı anlamına geliyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze harabeye dönerken, bölgede 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu.

İsrail'in saldırılarında, 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı. Saldırılarda öldürülenlerin en az 12 bin 660'ını çocuklar, 8 bin 570'ini kadınlar oluşturuyor.

Yaralıların, yüzde 70'inden fazlası da kadın ve çocuklardan oluşuyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





Bir yandan İsrail'in saldırılarından kaçarak hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin bölgeye yardım girişlerine çıkardığı engellemeler nedeniyle de açlıkla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.





BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.





Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütünün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı.





BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarına işaret ederek, emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurdu.





Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki sivil ölümleri

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 2 sene geçerken, Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun (HRMMU) 7 Şubat'ta yayımladığı verilere göre, savaşın başından beri ülkede 579'u çocuk, 2 bin 992'si kadın olmak üzere 10 bin 378 sivil öldürüldü, 19 bin 632 sivil yaralandı.

Ölümlerin 8 bin 95'i Ukrayna topraklarında, 2 bin 283'ü Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği topraklarda gerçekleşti.

Raporda, sayıların daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü kadın ve çocukların sayısı, 2 yılda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısının 6 katından fazlasına tekabül ediyor.

Gazzelilerin sığınabileceği güvenli bir yer yok

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla kadın ve çocuklardan oluşan milyonlarca Ukraynalı, saldırılar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış ve komşu ülkelere sığınmıştı.

Savaşın başından bu yana Ukrayna'ya destek veren Avrupa ülkeleri, Ukraynalı kadın ve çocukların oluşturduğu sivillere kucak açmıştı.

Öte yandan, 2007'den beri İsrail'in karadan, havadan ve denizden ablukası altında bulunan Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli, yaklaşık 360 kilometrekarelik bölgede sıkışmış vaziyette.

İsrail saldırıları nedeniyle Filistinlilerin Gazze'de sığınabilecekleri güvenli bir yer bulunmuyor.

Gazze'nin kuzeyi, orta kesimleri ve güneyde yer alan Han Yunus bölgesine düzenlenen saldırılar nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, 64 kilometrekarelik alana sahip Refah kentine sığındı.





BM verilerine göre, 7 Ekim'den önce 280 bin olan Refah'ın nüfusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin göçüyle 5 kattan fazla arttı. Bu da Gazze'deki nüfusun yarısından fazlasının bu daracık kara parçasına sığındığı gözler önüne seriyor.

Yeteri kadar konut olmaması nedeniyle, Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

İsrail yönetimi, son günlerde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatma yönünde sinyaller veriyor.

Refah'a saldırılması halinde, buraya sığınan Filistinlileri daha da zor günler beklediği belirtiliyor.

İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor.

Gazze ve Ukrayna'daki sivillerin durumunu görüntüleniyor

Savaşın ilk günlerinden beri hem Gazze hem Ukrayna'da sivillerin durumunu fotoğraflanıyor.

Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonrası yaralanan Olena Kurilo ile İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaralanan kadının objektife umutsuzca ve dehşet içindeki bakışları birbirini anımsatıyor.

İnsanların gönlünde kutsal yere sahip olan ibadethaneler, Gazze'de ve Ukrayna'daki savaşta hasar görüyor. Rusya'nın Zaporijya kentindeki Şevçenko Mahallesi'ne düzenlendiği saldırı sonucunda harabeye dönüşen kilise ile Gazzeli siviller için sığınak görevi gören ve hasar alan Rum Ortodoks Aziz Porphyrius Kilisesi'nin benzer durumları fotoğraflandı.

Ukrayna'nın Kiev kentinde Rusya'nın saldırıları sırasında doğum hastanesinin bodrum katında kucakta tutulan bebek ile Gazze'deki Şifa Hastanesine yaralı halde götürülen bebeğin fotoğrafı, sivillerin durumunu gözler önüne seriyor.

Ukrayna'nın Posad-Pokrovske köyünde, kullanılamaz hale gelen evinin önünde oturan yaşlı kadın ile Gazze'nin Refah kentinde yıkılan evlerin önünde duran kadının fotoğrafları, yaşanan vahşeti hafızalara kazıyor.

Savaş nedeniyle ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya giden Ukraynalı sivillerin Medyka bölgesindeki sınır kapısından geçişinin ve İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze'nin orta ve güney kesimlerine göç etmek zorunda kalan sivillerin fotoğrafı, savaşların "değişmeyen kareleri" olarak adlandırılabilir.

Ukrayna'da ve Gazze'de enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışan sivillerin benzer durumlarda olduğu, AA'nın karelerine bakıldığında net şekilde görülüyor.