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İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşları nı taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

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