Beşiktaş yeni teknik direktörü Santos yönetiminde ilk yenilgisini aldı hem de farklı bir skorla.

Alınan bu sonuçların nedenleri çok açık. Sanıyorum sadece ben görmüyorum, biraz futbol bilgisi olan herkes anlıyordur.

Beşiktaş’ta yetersiz kadrosu nedeniyle efektif bir oyun yok! Ne anlatabiliriz? diyorum ama saha içini konuşmadan da bu yenilgiyi anlatmak pek mümkün değil.

Öncelikle Beşiktaş seviyesinde bir takımın çıktığı savunma hattı kabul edilebilir değil. En rezaleti ise Beşiktaş’ın Onur Bulut, Umut Meraş gibi isimlerden savunmada bir şey beklemesi bu isimlerle sahaya çıkması.

Anlaşılan o ki Santos, geldikten sonra takımın bu sezonki geriye dönük maçlarını izlememiş. Şayet izledi ve bu isimlere yer verdiyse daha büyük sorun. Beşiktaş savunmada bu dörtlüyle oynayamaz. Tayyip Talha’nın yanına Saiss gibi Marcelo gibi bir oyun kurucu savunma getirmek zorundasınız. Savunmanın önünde Amir yoksa Necip oynar. Hoş oraya şimdiye kadar transfer yapılmalıydı. Bekler zaten komple değişmeli. Hadi Masuaku Afrika Kupası’nda Svensson niye oynamadı? Bilmiyoruz.

Beşiktaş’ın en önemli sorunu merkez. Hayatımda gördüğüm en kötü Beşiktaş merkezini izliyoruz haftalardır. Orta sahanın Beşiktaş’a skor katkısı sıfır. Tayfur Bingöl bu bölgede Beşiktaş kadrosunda oynayacak bir isim değil. Performansını, kapasitesini gördükten sonra tekrar tekrar şans vermek büyük hata. Beşiktaş’ın yediği ilk gol onun eseri!

Pendikspor karşısında Beşiktaş’ın aldığı bu yenilgiyi ben hocaya yazarım. Kadro sıkıntılı evet ama Rebic’in 11 de olmaması, Svensson varken bu beklerle çıkmak, Demir Ege’nin savunmanın önünde oynatılması. Skor üretebileceğiniz tek ikili Semih-Rashica iken Semih’ın çıkması. Orta sahadan hücuma hiç katkı yokken. Muleka’dan gol beklemek. Bunların hepsi hatalı tercihler.

Santos ve yardımcıları geçmiş 20 maçı izlemiş olsa oynatmaması gereken isimler belli. Bu bile Beşiktaş’ın oyununa çok şey katar. Bazen daha iyi olmak için vazgeçmek gerekir. Santos çok geç geldi ama geç kalmamalı. Gerekli transferleri talep etmeli.

Ara transfer döneminin 10. günündeyiz ve en çok orta saha nedeniyle puan kaybeden bir takım varken Tayfur Bingöl ile oynayamazsınız!