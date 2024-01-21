Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

İster darılın, ister alının ama ben 10. köyden yine seslenirim.

Bu defa köyden kovulma sebebim ise " Emoji Bebek Fotoğrafı Paylaşımı " olsun.

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Sosyal medyalarda insanlar kendilerince bir şeyler paylaşıyorlar. Bazı insanların benim gibi eleştiri ve tepkisini alırken bazılarında hoşuna gidiyor ki beğeni üstüne beğeni yağmur gibi yağıyor ve bunun adına da " akım " diyorlar. Hoşuna giden insanlar da o kişinin yaptıklarına özenip ve popüler olmak için aynı paylaşımın benzerini yapıyorlar.

Sosyal medya kullanıcıların paylaşımında gördüğüm ve kızdığım işte o şeylerden biri olan " emoji bebek fotoğrafı " Bebeğin fotoğrafını koyduğuna kızmıyorum. Suçsuz günahsız bebeğin gül yüzünü emoji ile kamufle ediyor olmaları.

Hani bir atasözü vardır ya

" görmemişin oğlu olmuş, çekmiş çükünü koparmış " misali.

Bebeğin yüzünü neden emoji ile kapatırlar ki hâlâ anlamış değilim. Biri bunun izahını versin de cahil kalmayayım.

Düşünüyorum düşünüyorum ilk aklıma gelen şey " nazar değmesin " oluyor vede geleneksel olan gelin kızların duvağıyla yüzleri örtülür ki bunun adı da " yüz görümlüğü " diyorlar para, hediye gibi şeylerle açıyorlar ya acaba diyorum bebeğin yüzünü görmeleri için bir şeyler mi bekliyorlar.

Hadi kaldırın şu emojileri de gül yüzlü çocukların " gülüşleriyle bahar " gelsin " bin bir kere m a ş a l l a h " diyelim.

Mutlu, sağlıklı, vatana millete faydalı, analı babalı hayırlı bir evlat dileyelim.