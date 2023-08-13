Haber: Beyza Betül Cihan

Gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkuları için büyüleyici bir an yaklaşıyor. Ay'ın Türkiye saati ile yaklaşık 03.00'te doğması ve sadece yüzde 10'luk bölümün geride kalması, gökyüzünde etkileyici bir meteor yağmurunun izlenebilmesi için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu büyüleyici görsel şölen, parıltıları ve "ateş topları" olarak anılan büyük ışık yüzeyinden oluşan Perseid meteor yağmurunun en görkemli anlarına tanıklık etme gücünü artırıyor.

Gece saatlerinde gökyüzünün zenginliğine dalarken, Perseid meteor yağmurunun ışık etkisi göz alıcı bir dans sergiliyor. Bu özel gök olayı, Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilecek ve gece 4'e kadar devam edecek. Her yıl Temmuz ve Ağustos tahmini en parlak anlarına ulaşan Perseid meteor yağmuru, gökyüzünü yıldızlar ve ateş toplarıyla süsleyerek unutulmaz bir deneyim sunuyor.