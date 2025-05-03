Türkiye'nin özgün seslerinden, Kültür Bakanlığı sanatçısı Ezgi Eyüboğlu, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkıyor.

Söz ve müziği Sümer Ezgü’ye ait olan “Şeker Almaya Geldim” Murat Çorak’ın müzik direktörlüğü, Mert Ağırlar’ın düzenlemesiyle farklı bir soundla dinleyicinin karşısına çıkıyor. Yenilenen enerjisi ve sanatsal vizyonuyla Eyüboğlu, dijital platformlarda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Uzun bir ön hazırlık sürecinden sonra klip çekimleri için Şile’yi tercih eden Eyüboğlu, çocuklarla birlikte kamera karşısına geçti ve keyifli anlar yaşandı.

Müzikle iç içe büyüyen Eyüboğlu, küçüklüğünden bu yana sanat yolculuğunu istikrarlı adımlarla sürdürüyor.

TRT Çocuk Korosu’nda başlayan sahne yolculuğunu, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’yle taçlandıran sanatçı, ardından Bilkent Üniversitesi Opera Şan bölümünde eğitim aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümünden mezun olan Eyüboğlu, bilgisini ve donanımını daha da genişletti.

Sunay Akın ile iki yıl boyunca "Hayat Deyince" programının müzik direktörlüğünü de üstlenerek hem repertuar hem sahne deneyimini zenginleştiren güzel şarkıcı; Türkçenin yanı sıra Rumca, Gürcüce, Lazca ve İngilizce şarkılar seslendiriyor.

Ezgi Eyüboğlu müzik dünyasında farklı dillerle söylediği eserler ve güçlü yorumuyla adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.