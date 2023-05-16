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Malatya'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

Malatya'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

Durumun Tarihi Alan Başkanlığına bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ÇANAKKALE AA- Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı yakınında Arıburnu yürüyüş güzergahındaki Topçu Yolu mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince top mermisi bulundu.

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