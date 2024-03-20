Haber: Sedat Sarıkaya

Eğitimci olmasının yanı sıra ;genç ,dinamik bir aday olması mahallelinin dikkatini çekerken, Osmaniye Mahallesi ile alakalı projeleride seçimlerde kendisini favori aday haline getirdi.

Kendisine adaylık ve mahallenin geleceği hakkında düşünceleri sorulan Alsancak şunları ekledi;

Gemlik'in renkli dokusuna katkı sunacak dinamik bir lider olarak, Osmaniye Mahallesi için adayım. Genç ve yenilikçi bir öğretmen olarak, mahallemizin geleceğini şekillendirmek ve sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmak için buradayım. Kadın elinin değerini vurgulayan bir aday olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyorum. Mahallemizin ihtiyaçlarına odaklanarak, hizmet odaklı projeler ve çözümler sunmayı amaçlıyorum.

Bursa'nın gözde ilçesi Gemlik'in güzel Osmaniye Mahallesi'nde, katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğim. Mahalle sakinlerinin seslerini duyurmasını sağlayacak, onların ihtiyaçlarına öncelik verecek ve çözüm odaklı yaklaşımlarla sorunları ele alacağım. Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek mahalle sakinlerinin bir araya gelmesini sağlayacak, dayanışmayı ve birlik duygusunu pekiştireceğim. Böylece Osmaniye Mahallesi'ni daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha mutlu bir yer haline getireceğiz.