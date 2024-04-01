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Şampiyonaya katılacak milli sporcular şöyle:

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, 2-15 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 12 kadın ve 13 erkek boksör temsil edecek.

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