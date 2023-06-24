Van

İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 2018'de mezun olan Şeker, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Çiftçi" projesine başvurdu.

Projesi kabul edilen ve 5 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Şeker, Gevaş ilçesine bağlı Güzelkonak Mahallesi'nde bal üretmeye başladı.

İlkbaharda zengin floraya sahip yaylalara bıraktığı kovanlardan elde ettiği balı, üyesi olduğu Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi aracılığıyla birçok ildeki müşterilerine satan Şeker, işlerini büyüterek kovan sayısını da 70'e çıkardı.

Kovanlarından yılda ortalama bir ton bal alan Şeker, siparişlere yetişebilmek için kovan sayısını artırmayı hedefliyor.

"Deneme amaçlı alanlar 50 kilogram sipariş veriyor"

Şeker, kadınların üretime katılmasının ve bunun devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Doğal koşullarda bal ürettiklerini belirten Şeker, "İlimizde arıcılık yaygın yapılıyor. Ben de üniversiteyi bitirdikten sonra bu işe başladım. Gerekli eğitimleri aldım. Devlet desteğiyle 5 arılı kovan aldım ve kovan sayısını 70'e çıkardım. İlkbahar ve yaz aylarında arıları yaylalara çıkarıyoruz. Ürettiğimiz balı üyesi olduğum kadın kooperatifi aracılığıyla birçok ile satıyoruz. İnternet üzerinden de satışlarımız oluyor. Balımızı yurt dışına da göndermeyi hedefliyoruz. Balımız şifa kaynağıdır. Boğaz ve mide ağrısına çok iyi geliyor." diye konuştu.

Katkısız ve şekersiz bal ürettiğini ve ailesinin geçimini bununla sağladığını anlatan Şeker, şunları kaydetti:

"Doğayı çok seviyorum ve doğanın zenginliğinden faydalanıyorum. Burada farklı türlerden çiçek var. Kendi işimi kurdum. Kadın olarak ilk başlarda her ne kadar zorlansam da yaptığım işten zevk aldım. Arılardan hiç korkmadım, sürekli içlerindeyim. Bu işi yaptığımı görenler genelde şaşırıyor. 'Korkmuyor musun?', 'Arılara bakmak zor olmuyor mu?' diye soruyorlar. İşini severek yapınca zor olmuyor. Talep çok fazla. Balımızı alanlar memnun kalıyor, herkes çok beğeniyor. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Deneme amaçlı 1-2 kilogram alanlar daha sonra 50 kilogram sipariş veriyor. Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan özel sipariş verenler oluyor."

AA