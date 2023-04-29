Kocaeli

Dünyada hızla büyüyen oyun sektöründe Türkiye, nitelikli genç nüfusu ve oyuna uyarlanabilecek tarihsel hikayeleriyle ön plana çıkıyor.

Türk oyun sektörünü global pazara taşıyan ilk büyük sıçrama olarak nitelenen Peak Games'in Haziran 2020'de 1,8 milyar dolara satılması, genç oyun geliştiricileri motive ediyor.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen kamp, bu alanda kendisini geliştirmek isteyenler ile çalışmasını küresel alana taşımak isteyen gençlere imkan sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun katkı sağladığı kampta, geleneksel oyun kategorileriyle metaverse, blokzincir gibi yeni nesil içerik fikirleri de projeye dönüşüyor.

Sektörde başarı elde etmiş firmalar ile kişilerin, katılımcılara teknik destek ve mentorluk sağladığı, iş birliklerinin kurulduğu kampta, takımların ortaya çıkardıkları yeni oyunlar yatırımcıların beğenisine sunuluyor.

Kampta 50 ilden yapılan başvuru sonucu belirlenen 250'den fazla katılımcı, 30 Nisan'a kadar oyun geliştirme çalışmalarını sürdürecek.

"Dijital oyunlar çağın bir zorunluluğu"

Geliştirdiği oyunla kampa katılan 20 yaşındaki Raşit Abdülbaki Burucu, AA muhabirine, oyunun iki kişilik bir kart oyunu olduğunu, şans, mantık ve taktik öğeleri barındırdığını söyledi.

Oyunun, üniversitelerde masa oyunu talebine yönelik geliştirildiğini aktaran Burucu, "Oyun, 20 üniversitede oynanır hale geldi. Bunlar arasında ODTÜ, İTÜ, Hacettepe var. Dijital oyunlar çağın bir zorunluluğu, lüks değil, gereklilik haline geldi. Oyunu dijital hale getirmek için kampa başvurduk. Hem mentorluk alalım hem bilenlerden bir tecrübe kaynağımız olsun hem de mevcut ürünün ne eksisi var ne artısı var, bunu soralım dedik. Bayağı faydası oldu. Gerçekten geri dönüşler de çok pozitif, çok mutlu olduk." diye konuştu.

Burucu, e-ticaret mağazalarında satışta olan oyunun küreselleşerek diğer kültürlere de açılmasını arzuladıklarını kaydetti.

Kampın önemine değinen Burucu, şunları kaydetti:

"Dünyaya açılmamız için burası anahtar bir bölgeydi. Tek başımıza yapmamız zor olurdu. Burası süreci gerçekten hızlandırdı. Dijital kısmı bittikten sonra bir beta aşaması olacak. Beta aşamasında insanlara oyunu açıp test etmelerini sağlayacağız. Geri dönüşler alacağız, yine fiziksel halinde olduğu gibi. Dijital biraz daha sancılı bir süreç. Buradaki mentorlarımızdan da destek alıyoruz. Beta süreci bittikten sonra ek paket çıkartıp farklı kültürleri ekleyip, oyunun küresel hale gelmesini planlıyoruz. 15 farklı dil planlıyoruz. Sadece çeviri değil, kültürü de ekleyelim diyoruz."

- "Burada farklı fikirler öğreniyoruz"

Kampa geliştirdikleri macera oyun platformuyla katılan Rise Studios takımından 21 yaşındaki Aleyna Özçelik de oyunu, yatırımcılara sunum hazırlama aşamasına geldiklerini söyledi.

Oyunu 4-5 aylık bir süre içinde tamamlamayı planladıklarını anlatan Özçelik, şöyle devam etti:

"Oyunumuz tamamen teoriye dayalı olmasını umuyoruz. Oyuncu oynadığında direkt kendisi o hikayeyi anlamasın. Ondan bir şeyler çıkarsın, kendine göre bir şeyler hissetsin istiyoruz. Platform, macera oyunu aslında. Yaz kampında öncelikle oyunumuzu tanıtmak istiyoruz. Gelen yatırımcılara oyunumuzu göstermek, 'Biz de varız.' demek için buradayız. İlerisinde bir şirketleşme olursa ekibimizi tamamıyla oturtmak için buradayız. Buradaki ortamı görmek, kaynaklardan yararlanabilmek, buranın imkanlarını kullanmak için buradayız."

Özçelik, burada farklı mentorlarla görüşme imkanı bulduklarını, farklı fikirler öğrendiklerini, piyasanın durumunu öğrendiklerini belirterek, "Burada oyunu çok fazla yatırımcıya tanıtma şansımız oluyor. Bizim tek tek bulabileceğimiz herkesi, tek seferde buraya topluyor. Hepsine ayrı ayrı sunmaktansa tek seferde bir sürü insana ulaşabiliyoruz burada. Burada oturup çalışmak, emek vermek herkesle birlikte çalışmak, oyunun tabii açılma süresini hızlandırıyor." dedi.

AA