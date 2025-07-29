Yıllardır gösterdiği üstün gayretin ardından, İspanya’daki prestijli okullardan biri olan Conservatorio Superior de Música de Navarra’da lisans eğitimine kabul edilen Pusat, bu hayalini gerçekleştirebilmek için destek bekliyor.

"Müziğe adanmış bir ömür daha yeni başlıyor..."

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Piyano Bölümünü, değerli hocası Prof. Eser Bilgeman yönetiminde üçüncülükle bitiren Pusat, şu sözlerle çağrısını dile getiriyor:

“Yıllardır büyük emekle çıktığım bu yolda, hayallerime bir adım daha yaklaşmak için desteğinize ihtiyacım var. Ülkemi iyi bir müzisyen olarak temsil edebilmek, tüm çabalarımın karşılığını almak anlamına gelecek. Destek veren herkese minnettar olacağım.”

6 Yaşında Pendik’te Başlayan Yolculuk, Şimdi Avrupa’ya Uzanıyor

Pusat, müzik eğitimine henüz 6 yaşındayken PEKSAD’da başladı. 9. ve 10. sınıflarını Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda önce yarı zamanlı, ardından tam zamanlı eğitimle gelişimini sürdürdü.

Bu süreçte:

Prof. Pablo Galdo

Gülsin Onay

Aleksandar Serdar

gibi dünya çapında isimlerle masterclass’lara katıldı.

Kazandığı bazı ödüller ise şöyle:

V. Adana Rhapsody Piyano Yarışması – 3.lük

17.Uluslararası Pera Piyano Yarışması – 2.lik

Aynı yarışmada “En İyi Türk Besteci Yorumlama Ödülü”

Polonya International Ad Libitum Yarışması – Silver Prize

Polonya Colors of Chopin Yarışması – Gold Prize

Uluslararası Başarılar, Şimdi Dayanışma Bekliyor

Tüm bu başarıların ardından Navarra Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarını tam puanla kazanan Pusat, şimdi eğitim hayatını sürdürebilmek adına sponsor veya burs destekçileri arıyor.

Genç yaşına rağmen klasik müzikteki derinliği, disiplini ve tutkusu ile öne çıkan Pusat Saz, Türkiye’yi gururla temsil edecek bir isim olmaya hazır. Şimdi yapmamız gereken, onun bu yolculuğunda yanında durmak.

Destek olmak isteyenler için iletişim: [email protected]