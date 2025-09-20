Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u Eryaman Stadı'nda konuk etti.

11. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Seslar, topu kafayla Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem'in ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Erhan gole izin vermedi.

13. dakikada bu kez ev sahibi takım gole yaklaştı. Köşe gönderine yakın noktada yaptığı baskıyla topu kazanan ve soldan ceza sahasına giren Niang'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Felipe'den döndü. Pozisyonun devamında Varesanovic'in şutunda, top auta gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanına arkasına sarkan Tongya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullanan başkent ekibinde Göktan Gürpüz'ın ceza sahasına ortasında Thalisson'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Tongya'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

77. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan çektiği sert şutta, top az farkla yandan dışarı çıktı.

Gençlerbirliği, Tongya'nın ilk yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İlk 5 maçında puan alamayan başkent ekibi, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde etti. ikas Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

Öte yandan Hüseyin Eroğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk Süper Lig galibiyetini aldı. Eroğlu, Süper Lig'de Samsunpor ve Gençlerbirliği'nin başında daha önce çıktığı toplam 10 maçta (9 mağlubiyet, 1 beraberlik) galibiyet elde edememişti.