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Spor Toto 1. Lig'de son hafta öncesi Altınordu'nun 34, Erzurumspor FK'nin 36, Gençlerbirliği ve Altay'ın 37'şer puanı bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu sezon iki takımın veda edeceği Spor Toto 1. Lig'de, Altaş Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

Sezonun son haftasında Beyçimento Bandırmaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, sahadan bir puanla ayrılması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan ligde kalacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Sakaryaspor'u dün oynanan maçta 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, puanını 37'ye yükselterek kümede kalma mücadelesinde son haftaya avantajlı girdi.

Bodrumspor'u 10 kişi kaldığı maçta 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK'yi de 1-0'la geçerek kümede kalma yolunda umutlarını artırdı.

Kaloğlu ile tek mağlubiyetini 34. hafta maçında deplasmanda 5-3'lük skorla Çaykur Rizespor karşısında yaşayan Gençlerbirliği , son üç maçını ise kazanmayı başardı.

Sinan Kaloğlu yönetimindeki ilk maçında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenen başkent ekibi, daha sonra evinde Altay ile golsüz berabere kaldı.

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