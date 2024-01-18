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Goller: Dk. 23 Talha Sarıarslan (Mondihome Kayserispor), Dk. 35 (Penaltıdan) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)

35. dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Arda Temur'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Halit Yılmaz, Ahmet Malatyalı'yla mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ozan Ergün, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Aosman, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

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