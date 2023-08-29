ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden birisi olan gençlere vergisiz telefon çalışmasının detayları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre vergisiz telefon almak isteyenler tüm modellerden yararlanamayacak ve bu çalışma bazı markalarla sınırlı olacak.

Vergisiz telefonda yerli üretim şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını söyledi.

İşte detaylar;

Üniversite öğrencileri, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

Vergisiz telefon Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunların bir üst sınırı olacak.

Samsung, General Motor var, Huawei, Apple’ı kapsamayacak.

En az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak.

Haber: Mete Yılmaz