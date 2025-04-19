Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geleneksel sporlarla ilgili ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek "Etnospor, gençlerin geleneksel sporlara ilgisini arttırıyor." dedi.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'ya değerlendirmede bulundu.

Bakan Bak, "Bugün 7. Etnospor Forumu vesilesiyle St. Petersburg'tayız. Tabii Etnospor, özellikle geleneksel sporların dünya çapında tanıtılması açısından çok çok önemli bir alan. Bu noktada Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan'ı ve yönetimini tebrik ediyoruz." dedi.

Farklı kültürlerin gençlere, yeni nesillere tanıtılması açısından bu organizasyonun önemine değinen Bak, "2015 yılından beri etkin bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Bu faaliyetler bizim açımızdan da Türki cumhuriyetler açısından da ve kültürel olarak da çok çok önemli." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geleneksel sporlar için de federasyonları bulunduğunu kaydeden Bak, "Dört geleneksel spor için federasyonumuz var. Dört federasyonumuz bu işlerle uğraşıyor. Geleneksel güreşler, atçılık, okçuluk ve geleneksel sporlar... Aslında Türkiye bu noktada çok zengin bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli de diğer ülkelerle de paylaşmak bence önemli." yorumunu yaptı.

Bak, "Başta yağlı güreş 2010 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girmişti. Yine 2019'da okçuluk girdi. Türkiye bu noktada gerçekten önemli adımlar atıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleneksel sporlara ve organizasyonlarına destek verdiklerini belirten Bak, "Türkiye'de yaklaşık 300'e yakın yağlı güreş organizasyonu yapılıyor. Belediyeler yapıyor, mahalle idareler yapıyor, dernekler yapıyor. Gerçekten çok renkli geçiyor. İnsanlarımız saatlerce güneşin altında başpehlivanların gösterisini bekliyor. Erzurum, Uşak, Bayburt, Kayseri gibi pek çok yerde aktif bir şekilde cirit oynanıyor." ifadelerini kullandı.

"Etnospor, gençlerin geleneksel sporlara ilgisini arttırıyor"

"Etnospor, gençlerin geleneksel sporlara ilgisini artırıyor." diyen Bak, "Bunu her geçen gün büyüyen bir kartopu gibi düşünebiliriz. Uluslararası alanda da büyüyor. Ülkemizde geleneksel sporlarla ilgili ciddi yatırımlar yaptık. Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kayseri ve diğer illerde tesisler yaptık. O yüzden bu tip sporlarının gelişmesine biz ciddi destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Göçebe Oyunları'na da sürekli bir şekilde ilgilinin arttığına değinen Bak, şöyle devam etti:

"Dünya Göçebe Oyunları 2022 yılında Türkiye'de yapılmıştı. 2024'te Kazakistan'da yapıldı. Ondan önce Kırgızistan'da yapılmıştı. 2026'da yine Kırgızistan'da yapılacak. Yani Kazakistan'daki organizasyona baktığım zaman da gerçekten güzel bir açılış yaptılar. Pek çok ülke katıldı. Tabii ülkelerin gelenekleri içerisindeki bu sporları tanıtmak için bir çabaları var. Onların özellikleri yansıtan noktaları var."

Bakanlar ile ikili görüşmeler

Forum kapsamında Rus, Kazak ve Belaruslu mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmeler hakkında ise Bakan Bak, şu görüşleri paylaştı:

"Evet burada tabii Rus Spor Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Gerçekten Rusya'nın spor altyapısı, olimpik altyapısı çok çok önemli. Özellikle kış sporlarında Rusya'nın bu tecrübesinden faydalanmak için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yine Kazakistan Spor Bakanı ile görüşme yaptık. Kazakistan'ın ortak kamp çalışmaları, kültürel etkinliklerle ilgili gençlerimizin gençlik kamplarına daveti, birbirimizi daha fazla tanımamız, gençlerimizin bu Türki cumhuriyeti tanımaları, oranın kültürünü öğrenmeleri önemli. Belarus Spor Bakanı'yla yine görüşme yaptık. Tabii bu görüşmeler çok çok önemli."

Spor turizmi

Spor turizmine de önem verdiklerini kaydeden Bak, şunları dile getirdi:

"Üzerinde durduğumuz şeylerden bir tanesi bizim açımızdan spor turizmi. Ülkemizin bu turizm potansiyelini sporla da birleştirerek pek çok aktivitenin ülkemizde yapılması da çok çok önemli. Türkiye turizm geliri yüksek olan, turizm kapasitesi yüksek olan bir ülke. Biz spor tesisleri yatırımında gerçekten dünyada örnek ülkelerden birisiyiz."

İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak. Foruma, DEK'e bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan 41 kurumsal üye temsilcisi katılım sağlıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye ve ev sahibi Rusya dahil 6 ülkeden spor bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alıyor. Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

Forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında çeşitli paneller düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar, geleneksel sporların uluslararası işbirliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.