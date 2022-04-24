Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.472,50
ALTIN
915,67
DOLAR
14,75
STERLİN
18,96
EURO
15,93
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7...
TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri
TOKİ'den satılık konut ve...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2...

Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi

Türkiye'de yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderildi. Böylelikle 681 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş oldu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Nisan 2022 Pazar 15:36
Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi

MALATYA, (DHA)

Türkiye'de son aylarda güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklar ile evlerine gönderiliyor.

Yakalanıp 22-25 Nisan tarihleri arasında Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici geri gönderme merkezine getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 908 kaçak göçmenden, 227'si daha işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Malatya Havalimanı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 227 kaçak, Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek charter seferleri ile ülkelerine gönderildi. 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderilen düzensiz göçmenlerden 681'i sınır dışı edilmiş oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Afgan KaçaklarCharter SeferülkelerineTürkiyedeAfganistan UyrukluKaçak GöçmenMalatyadanYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu personeli olmak isteyen 95 bin engelli sınava girdi 
Kamu personeli olmak isteyen 95 bin engelli sınava girdi 
Bakan Varank'tan mağarada üretilen Divle obruk peynirine inceleme
Bakan Varank'tan mağarada üretilen Divle obruk peynirine inceleme
Çanakkale'de 107 yıl sonra bulunan 17 Fransız askerin kemikleri Fransız Mezarlığı'na defnedildi
Çanakkale'de 107 yıl sonra bulunan 17 Fransız askerin kemikleri Fransız Mezarlığı'na defnedildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans