Akrabalarından da gizleniyorlarmış

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'de görev alan örgüt mensuplarının yakalanmamak için kaldıkları 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları evleri tespit etti. Hücre evlerinde kalmaya devam eden ve güncel örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenilen aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı, esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamında adresinin bulunduğu 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

100 BİN TL, 7 BİN DOLAR, 4 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin euro para, dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülüdü.

SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRİYORLARMIŞ

Öte yandan, şüphelilerin örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık adres değiştirdikleri, evleri örgütsel kaydı bulunmayan kişilerin üzerine kiraladıkları ve temiz olarak adlandırdıkları evlerde yakın akrabalarından dahi gizlendikleri ortaya çıktı.