Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu

Olay, saat 13.00 sıralarında Laleli Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine A.V.'nin evine sağlık ekibiyle ile giden polis ekipleri, Zeynep V.'nin cesedi ile karşılaştı. A.V. gözaltına alındı. Sağlık ekiplerini yaptıkları incelemede, Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep V.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, Zeynep V.'nin babası S.V. ile kardeşi Ö.V.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, A.V'nin tartıştığı kızı Zeynep’i boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.