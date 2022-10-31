Bakan Ã–zer: Kantinlerdeki kirayÄ± yÃ¼zde 25 artÄ±ÅŸla sabitleme kararÄ± aldÄ±k

Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, Kocaeli ValiliÄŸi'ni ziyaret etti. Bakan Ã–zer, buradaki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, okul kantinlerinde yaÅŸanan fahiÅŸ fiyat uygulamalarÄ±na deÄŸindi. EÄŸitim yÄ±lÄ± boyunca okullardaki kantinlerin kira artÄ±ÅŸ oranÄ±nÄ± sabitlediklerini sÃ¶yleyen Bakan Ã–zer, "Son 2 haftadan beri, okullarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼nyesinde bulunan kantinlerin kira artÄ±ÅŸÄ±yla ilgili, kantinlerdeki Ã¼rÃ¼nlerin fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±yla ilgili ÅŸikayetler almaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. Hem velilerden hem parti teÅŸkilatÄ±mÄ±zdan hem esnaf ve sanatkarlar odasÄ±ndan. KapsamlÄ± bir ÅŸekilde tÃ¼m TÃ¼rkiye'deki kantinlerimizin kira artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± incelemeye baÅŸladÄ±k ve en son TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken ile birlikte kapsamlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirme yaptÄ±k. BugÃ¼n Maliye BakanÄ± ile de bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdim ve Ã¶ÄŸrencilerimizin, Ã¶ÄŸretmenlerimizin, okul yÃ¶netimimizin, okula gelen velilerimizin okul iÃ§erisindeki kantinlerden saÄŸlÄ±klÄ± ve makul fiyatlardan faydalanabilmeleri iÃ§in 2022-2023 EÄŸitim-Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± boyunca kantinlerdeki kira artÄ±ÅŸÄ±nÄ± yÃ¼zde 25 artÄ±ÅŸla sabitleme kararÄ± aldÄ±k. Ä°nÅŸallah bugÃ¼n gerekli yazÄ±ÅŸmalarÄ± da tamamlayÄ±p bilgilendireceÄŸiz ve okul kantinlerimizdeki kira artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± bu ÅŸekilde sabitlemiÅŸ olacaÄŸÄ±z"Â dedi.

'AMACIMIZ, Ã–ÄžRENCÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N SAÄžLIKLI ÃœRÃœNLERLE BULUÅžMASINI SAÄžLAMAK'

Bu konuda gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendirdiklerini ifade eden Bakan Ã–zer, "AmacÄ±mÄ±z Ã¶ÄŸrencilerimizin, genÃ§lerimizin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, yavrularÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde bu hizmetten faydalanabilmeleri, elbette Ã§ok makul bir fiyatla bu hizmetten faydalanabilmeleri. Ã–ÄŸretmenlerimizin benzer ÅŸekilde, okul yÃ¶netimimizin de benzer ÅŸekilde. Bu kira indirimini saÄŸladÄ±ktan sonra da kantinlerdeki Ã¼rÃ¼nlerin indirimini de okul yÃ¶netimlerimiz bizzat takip edecekler. AmacÄ±mÄ±z kantin iÅŸletmecilerini maÄŸdur etmeden en Ã¶nemlisi o hizmetten yararlanan Ã¶ÄŸrencilerimizin, Ã¶ÄŸretmenlerimizin saÄŸlÄ±klÄ± Ã¼rÃ¼nlerle buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kararÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum"Â diye konuÅŸtu.Â