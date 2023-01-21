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Dışişleri Bakanlığı zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat edilmemesini tavsiye etti

Dışişleri Bakanlığından, Myanmar'da iş verme vaadiyle kandırılma durumlarının sıklaştığı belirtilerek, olağanüstü hal ve çatışmalar sebebiyle Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 13:00
Dışişleri Bakanlığı zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat edilmemesini tavsiye etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı duyuruda, Türk vatandaşlarının Myanmar'ın sınır bölgelerindeki bazı kişi veya gruplarca internet üzerinden iş verme vaadiyle kandırılması, yasa dışı yollarla Myanmar'a sokularak alıkonulması ve fidye talebinde bulunulması gibi olaylarla son dönemde sıklıkla karşılaşıldığı bildirildi.

Duyuruda, Türk vatandaşlarının bu tür iş ilanlarına itibar etmemeleri, olası iş tekliflerini kabul etmeden önce şirketler hakkında detaylı araştırma yapmaları ve ihtiyaç halinde Türkiye'nin Nepido ve ilgili komşu ülkelerdeki büyükelçilikleriyle temas etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Devam eden olağanüstü hal, çatışmalar ve protestolar sebebiyle vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçınmaları; zorunluluk hallerinde ise seyahat edilecek bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Nepido Büyükelçiliğimiz ile iletişime geçmeleri ve kişisel güvenlikleri konusunda her koşulda tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir."

Ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Yangon şehrindeki Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliğine +959405056552 (acil durum) numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresi üzerinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıZorunlu HallerMyanmarSeyahatTavsiyeYeni Çağrı
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