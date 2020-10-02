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Diyarbakır'da 'bomba' alarmı polisi harekete geçirdi

DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişilerce biri markete atılmak istenirken caddeye düşen ses bombası, 2'si de yol ortasına bırakılmış şüpheli paket olmak üzere kentin 3 farklı noktasında yaşanan olaylar, polisi harekete geçirdi. Bomba süsü verilen paketler kontrollü şekilde patlatılırken, polis şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ekim 2020 Cuma 08:41
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Diyarbakır'da 'bomba' alarmı polisi harekete geçirdi

Diyarbakır’da akşam saatlerinde merkez Sur ve Bağlar ilçelerinde 3 farklı noktada kimliği belirsiz kişilerce biri markete atılmak istenirken çöp kutusuna çarpıp, caddeye düşen ses bombası, 2’si de bomba süsü verilen şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü civarında yol ortasına bırakılan şüpheli paket ile Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi üzerine bırakılan pankartlı ve bomba süsü verilen paket nedeniyle polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Paketlerin bulunduğu alan güvenlik şeridi çekilerek, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları, şüpheli paketleri kontrollü şekilde patlatırken, çevrede bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Polis ses bombasını atan ve bomba süsü verilen paketleri bırakan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTerörBombaPolis
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