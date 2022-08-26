Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.136,77
ALTIN
1.027,48
DOLAR
18,18
STERLİN
21,48
EURO
18,14
Yüksek Seçim Kurulu 48 Zabıt Katibi ve 5 Hizmetli alacak
Yüksek Seçim Kurulu 48...
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim...

Kılıçdaroğlu ve Uysal, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında Kocatepe’ye yürüdü

Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Afyonkarahisar'daki etkinliklere katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şuhut Atatürk Evi ziyaretinin ardından, Çakırözü Köyü’den Kocatepe’ye yürüdü.

26 Ağustos 2022 Cuma 10:11
Kılıçdaroğlu ve Uysal, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında Kocatepe’ye yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, beraberlerindeki parti yöneticileri, milletvekilleri ve partililer Büyük Taarruz’un 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu ve Uysal, ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karargah olarak kullandığı Şuhut’taki Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette CHP ve DP genel başkanları anı defterine duygularını yazdı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anı defterine şunları yazdı: “Büyük Taarruz’un karargahında Türkiye’nin bağımsızlığını ve kurtuluşunda savaşanların karargahında olmak gelecek için umutlarımızı artırıyor. Tüm şehitlere, gazilere Allah’tan rahmet diliyor, onları saygıyla anıyorum.”

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şöyle yazdı: “Büyük Atatürk, 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Anadolu’ya taşıdığınız cesaret ve iradenin zirveye ulaştığı Kocatepe’ye aynı heyecanı yaşamak için yürüyoruz. Emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti Devletini yeni bir yüzyıla ışık tuttuğunuz değerlerle taşıyacağız. Başta manevi huzurlarında hissettiğimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında tüm mücadele arkadaşlarınızı saygı ve rahmetle Şuhut Atatürk Evi’nde anıyoruz.”

Yoğun kalabalığın bulunduğu Atatürk Evi ziyaretinin ardından ise parti genel başkanları Kılıçdaroğlu ve Uysal ile beraberindeki heyet ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Çakırözü Köyü’nden Kocatepe’ye yürüdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarKocatepeBüyük TaarruzCHPDPGültekin UysalKemal KılıçdaroğluYürüyüş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay: Yunanın dün olduğu gibi bugün de yüreği yetmez
Fuat Oktay: Yunanın dün olduğu gibi bugün de yüreği yetmez
MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi
Ege Denizi'nde Türk F-16'larına Yunan tacizi 
Ege Denizi'nde Türk F-16'larına Yunan tacizi 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans