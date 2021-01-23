Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar

Malatya'da bazı vatandaşlar, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiği düşüncesiyle kendilerini bal arılarına ısırtıyor. Arının iğnesinin vücuduna girmesiyle koronavirüse karşı bağışıklığının güçlendiğini öne süren bu kişiler, periyodik şekilde bunu uyguluyor. Bu yönde kendilerine gelen talepleri geri çevirmediklerini belirten arıcılar, arı ısırmasının birçok rahatsızlığa faydalı olduğunu öne sürdü.

8 yıldır arıcılık yapan Cahit Aslan (52), çevresinden taleplerin geldiğini belirterek, "Benim romatizma ağrılarım vardı, arılara 5- 6 yıldır kendimi ısırtıyorum ve bundan faydalandım. Dizlerimde, kollarımda, omuzlarımda aşırı derecede ağrı ve sızı oluyordu, havalar da soğuduğunda ağrılarım çok fazla artıyordu ve arılar ağrılarımı kesti. Koronavirüse de iyi geldiği söyleniyor. Çevremdeki arkadaşlardan talepler var. Vatandaşlar randevu alarak gelip kendilerini benim yardımımla arılara ısırtıyor. Bazı vatandaşların arılara alerjisi olabilir, herkese iyi gelmeyebilir. Ben karışmıyorum o boyutuna, ancak bana faydalı olduğunu söylüyorum" diye konuştu.

Yanına gelen kişilere, kollarını açtıran ve küçük bir kafesten çıkardığı arıların iğnesini batırmasını sağlayan Cahit Arslan, bu işlemden ücret almadığını ifade etti.

Uzmanlar ise uygulamadan kaçınılması gerektiğini, bu yönde bilimsel bir çalışma olmadığını belirterek, arı sokmasının ölümlere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.