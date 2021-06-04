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Miras kavgası kanlı bitti; amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Yavuz Şanlı, miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan amcası, yengesi ve kuzenini tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Haziran 2021 Cuma 09:40
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Miras kavgası kanlı bitti; amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü

Olay, gece saatlerinde Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında miras meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları Gökhan Şanlı ile Yavuz Şanlı arasında kahvehanede tartışma çıktı. Araya girenler amca çocuklarını yatıştırırken, kuzenler kahvehaneden ayrıldı. Amcası ve kuzeninin evini basan Yavuz Şanlı, bahçedeki amcası Saffet Şanlı ve yengesi Nuran Şanlı’ya ateş etmeye başladı. Bu sırada sesi duyarak dışarı çıkan Gökhan Şanlı’yı da vuran Yavuz Şanlı, daha sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Saffet Şanlı ve Nuran Şanlı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Gökhan Şanlı ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Gökhan Şanlı da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan ve yaşanan kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Yavuz Şanlı ise yakalanarak gözaltına alındı.

BİR AY ÖNCE DE OLAY ÇIKMIŞ

5 Mayıs günü meydana gelen olayda ise kardeşler Saffet Şanlı ve Salih Şanlı arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Saffet Şanlı’nın eşi Nuran Şanlı, Salih Şanlı’nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Nuran Şanlı tedaviye alınırken, Salih Şanlı ise gözaltına alındı. Salih Şanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaErenlerMirasCinayet
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