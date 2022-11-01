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MÄ°T, PKK/YPG'nin sÃ¶zde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MÄ°LLÄ° Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nca (MÄ°T) PKK/YPG'nin sÃ¶zde sabotaj taburu sorumlusu 'Serdem Pir- Serhat Harun' kod adlÄ±Â Ersin Åžahin, bombalÄ± eylem planlamak iÃ§in bulunduÄŸu Suriye'de sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaÂ etkisiz hale getirildi.

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 10:54
MÄ°T, PKK/YPG'nin sÃ¶zde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MÄ°T, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da silahlÄ± ve bombalÄ± eylemin faili PKK/YPG'li terÃ¶ristÂ Ersin Åžahin'in etkisiz hale getirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â Saha ajanlarÄ±ndan alÄ±nan bilgiler doÄŸrultusunda yeri tespit edilen Åžahin, MÄ°T tarafÄ±ndan Suriye'de dÃ¼zenlenen Ã¶zel operasyonlaÂ etkisiz hale getirildi.

Ersin Åžahin, 2014'te PKK'ya katÄ±lmadan Ã¶nce Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ± YDG-H bÃ¼nyesinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Ã‡ok sayÄ±da gencin terÃ¶rÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Åžahin, DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±nda ardÄ±ndan daÂ Irak kÄ±rsalÄ±nda silahlÄ± faaliyet gÃ¶sterdi.Â Suriye'ye 2017'de geÃ§erek YPG bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶stermeye baÅŸlayan Åžahin, Haseke'de sabotaj eÄŸitimi aldÄ±ktan sonra sÃ¶zde DerikÂ sabotaj taburu sorumlusu olarak gÃ¶revlendirildi.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ncaÂ sÄ±nÄ±r hattÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik operasyonlarÄ± koordine edenÂ Suriye'den TÃ¼rkiye'ye bombalÄ± eylem yapmak amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilecek Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ±nÄ±n seÃ§imi, donatÄ±lmasÄ± ve eÄŸitimi yÃ¶nÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren, Suriye- TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n istihbarat unsurlarÄ± ile eÅŸ gÃ¼dÃ¼m halinde Ã§alÄ±ÅŸarakÂ sabotaj, saldÄ±rÄ±, sÄ±zma ve aktarÄ±m tarzÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n organizasyonunda 'yÃ¶nlendirici' olarak gÃ¶rev alan Åžahin'in etkisiz hale gelmesinin, TÃ¼rkiye'yeÂ dÃ¶nÃ¼k eylem planlamalarÄ±na Ã¶nemli darbe vuracaÄŸÄ± kaydedildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MÄ°TPKKYPGTerÃ¶rTerÃ¶ristÃ¶rgÃ¼tOperasyon
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