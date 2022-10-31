Prof. Dr. Atav: Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehdit olduÄŸu ortamda renk deÄŸiÅŸtiren kumaÅŸ Ã¼rettik

NKÃœ Ã‡orlu MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Tekstil MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. RÄ±za Atav'Ä±n TÃœBÄ°TAK tarafÄ±ndan desteklenen 'Giysi tabanlÄ± multi kromik akÄ±llÄ± sensÃ¶rlerin Ã¼retimi iÃ§in pamuklu kumaÅŸlarÄ±n kromik boyalarla boyanmasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± projesinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. Ã–zel bir firma ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projede kumaÅŸa ilk kez 3 etki olan sÄ±caklÄ±k, asit ve baz buharÄ±, Ä±ÅŸÄ±ÄŸa tepki verme Ã¶zelliÄŸi kazandÄ±rÄ±ldÄ±. Projede elde edilen bulgalar, uluslararasÄ± alanda yayÄ±n yapan SCI indeksli Cellulose dergisinde yayÄ±nlandÄ±. Prof.Dr. Atav, "Proje kapsamÄ±nda, ortamda tehlikeli bir kimyasal buharÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± (asit-alkali buharlarÄ±), ortam Ä±sÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸi iÃ§in rahatsÄ±z edici veya risk oluÅŸturucu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± haber veren termo kromik ve aynÄ± zamanda bir yandan UV Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± koruma saÄŸlarken diÄŸer yandan UV Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± ile renk deÄŸiÅŸtirerek foto kromik gÃ¶rsel efekt yaratan pamuklu akÄ±llÄ± giysilerin Ã¼retilmesi iÃ§in yÃ¶ntem geliÅŸtirilmesi hedeflenmiÅŸtir. LiteratÃ¼rde bu konuda yapÄ±lan Ã§ok Ã§eÅŸitli ve deÄŸerli Ã§alÄ±ÅŸmalar bulunmaktadÄ±r. Bu projede Ã¶zgÃ¼n olarak baÅŸarÄ±lan husus hem pH, hem sÄ±caklÄ±k, hem UV ile renk deÄŸiÅŸtiren boyalarÄ±n tek adÄ±mda kumaÅŸa aplike edilmesiyle multi kromik Ã¶zellikte sensÃ¶r giysilerin Ã¼retilmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bÃ¶yle bir giysi ortam koÅŸullarÄ±na baÄŸlÄ± olarak Ã§ok farklÄ± renkler alarak Ã§eÅŸitli potansiyel tehlikelere karÅŸÄ± haber verebilecektir" dedi.Â

'Ä°NSAN SAÄžLIÄžINI TEHDÄ°T SEVÄ°YESÄ°NE ULAÅžTIÄžINDA RENK DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEK'

Prof. Dr. Atav, sÄ±caklÄ±k, asit baz buharÄ± ve Ä±ÅŸÄ±klara tepki verme Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan kumaÅŸlarÄ±n yakÄ±n zamanda Ã¼retime geÃ§eceÄŸini belirterek, "Åžimdi tekstil sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n artÄ±k gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¶zellikle basit sÄ±radan mallarla rekabet etmesi zor. Bu anlamda katma deÄŸer Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nelmek gerekiyor. Katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nler dediÄŸimizde, tekstil alÄ±mÄ±nda akÄ±llÄ± tekstillerde Ã§ok Ã¶nemli bir grup. Bu akÄ±llÄ± tekstillerin de bir alt grubu olarak kronik boyalarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haber veren giysiler anlamÄ±nda Ã¼rÃ¼nler ilgi Ã§ekiciÂ bir konu. Bizim de projemiz kapsamÄ±nda bir TÃœBÄ°TAK projesi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ãœniversite sanayi iÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±nda bir multi kromik, akÄ±llÄ± sensÃ¶r giysi Ã¼retimini gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu tip akÄ±llÄ± sensÃ¶rler Ã§eÅŸitli etkilere karÅŸÄ± tepki verebilen giysiler olarak tanÄ±mlayabiliriz. BunlarÄ±n uygulama alanlarÄ± Ã§ok geniÅŸ. Ã–zellikle de engelli bireyler veya konuÅŸma yeteneÄŸi olmayan bebeklerde ateÅŸleri Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda haber verebilecek bunu da giydiÄŸi kÄ±yafetin renk deÄŸiÅŸtirilmesiyle belirlenebilecektir. Belki Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± giysilerinde kullanÄ±m alanlarÄ± bulabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kronik materyallerÂ Ã¶rneÄŸin Ä±ÅŸÄ±kla renk deÄŸiÅŸtiren, Ä±sÄ±yla renk deÄŸiÅŸtiren veya Â asit ve baz buharlarÄ±yla pH'la renk deÄŸiÅŸtir gibi Ã§ok deÄŸiÅŸik alanlarÄ± var. Bizim de aslÄ±nda projede Ã¶zgÃ¼n olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey literatÃ¼rde bu konuda Ã§ok fazla Ã§alÄ±ÅŸma var. Bizim Ã¶zgÃ¼n olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konu aslÄ±nda multi kronik Ã¶zellikte. Hem PH hem Ä±sÄ± hem de Ä±ÅŸÄ±kla renk deÄŸiÅŸtirme Ã¶zelliÄŸi bir kumaÅŸ Ã¼retimini gerÃ§ekleÅŸtirmekte. Bunun Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±nda Â Ã¶rneÄŸin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit edecek bir Ä±sÄ± oluÅŸtuÄŸunda renk deÄŸiÅŸtirerek giysinin bize haber vermesi veya Â yine Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±ndaki asit veya alkali buharlarÄ± Â insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Â tehdit oluÅŸturabilecek seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda yine renk deÄŸiÅŸtirerek isim haber vermesi gibi bir sensÃ¶r iÅŸlevi gÃ¶rebilecek akÄ±llÄ± bir giysidenÂ bahsediyoruz" diye konuÅŸtu.

'BUKALEMUN TEKSTÄ°LLERE Ä°LGÄ° VAR'

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada ilk defa Ã¼Ã§ etkiyi tepki veren bir kumaÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve bunu da baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Prof. Dr. Atav, "Bunun daha Ã¶nceki yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda da Ã¶rneÄŸin bir Â bebek gezisinde bebeÄŸin ateÅŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ä±sÄ±yla renk deÄŸiÅŸtirerek ebeveynlerine Ã¶nceden haber verebilme Ã¶zelliÄŸi olacak. Tabii bizim burada yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼Ã§ etkiyi birden tek bir kumaÅŸta birleÅŸtirmek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her biri tek baÅŸÄ±naÂ bu etkiyi zaten saÄŸlayabiliyor. Ama bazen bu kronik boyalar bir arada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda birbirlerinin etkisini maskeleyebiliyor. Yani Ä±ÅŸÄ±kla renk deÄŸiÅŸtiren boya Ä±sÄ±yla renk deÄŸiÅŸtiren boyayÄ± engelleyebiliyor. Buna Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retip aynÄ± anda Ã¼Ã§ etkiye karÅŸÄ± tepki gÃ¶sterebilen bir kumaÅŸ Ã¼retimini bu proje kapsamÄ±nda baÅŸardÄ±k" dedi.Â

YenilikÃ§i, katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼niversite ve sanayi iÅŸbirliÄŸi kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ar-GE projeleri ile mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yleyen Prof. Dr. Atav, "Bu anlamda Ã¶nemli bir alan akÄ±llÄ± tekstiller. AkÄ±llÄ± tekstiller, konvansiyonel tekstil materyallerinin atmosfer ÅŸartlarÄ±ndan koruma ve kiÅŸiye gÃ¶rsel beÄŸeni kazandÄ±rma Ã¶zelliklerine ilave olarak herhangi bir etkiyi Ä±ÅŸÄ±k, Ä±sÄ±, basÄ±nÃ§ gibi veya etki deÄŸiÅŸimini algÄ±lama ve buna tepki verme Ã¶zelliÄŸine sahip olan tekstil Ã¼rÃ¼nleridir. AkÄ±llÄ± tekstillerin bir sÄ±nÄ±fÄ± da kromik boyalarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± tekstil Ã¼rÃ¼nleridir. Â Kromizm basitÃ§e belirli etkilerle sÄ±caklÄ±k, Ã§Ã¶zÃ¼cÃ¼, PH gibi renkte oluÅŸan tersineÂ deÄŸiÅŸiklik olarak tanÄ±mlanabilir. Son yÄ±llarda renk deÄŸiÅŸtiren materyallere ya da diÄŸer adÄ±yla 'bukalemun tekstillerine' karÅŸÄ± artan bir ilgi var. TÃ¼rkiye'de Ã¶nemli bir tekstil altyapÄ±sÄ± var. Bu tip katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nlere iliÅŸin projeler Ã§ok Ã¶nemli" diye konuÅŸtu.