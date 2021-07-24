Sakarya Geyve’de tarla ve 2 katlı bina satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakarya İl, Geyve İlçesinde 2.745 m2 yüzölçümlü bağ nitelikli taşınmaz, 232 m² inşaat alanına sahip 2 katlı betonarme yapı ile birlikte T.C. Geyve Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulü ile satılacak.

269.547 TL. kıymeti ile başlayacak satış, 25 Ağustos 2021 günü saat 10.30-10.35 arasında Geyve Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Giriş Kat Konferans Salonu Camikebir Mah. Uzun Çarşı Sok. No:34 Geyve Sakarya adresinde yapılacak.

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