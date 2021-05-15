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Samsun'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada vücuduna 4 kurşun isabet eden Muhammet Kıcır (29) hayatını kaybetti, Ferit K. (32) ve kardeşi Emrah K. (29) yaralandı. Olay sonrası hastane önünde çıkan arbedede 1 bekçi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30
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Samsun'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet Kıcır ve arkadaşları ile husumetli oldukları Ferit ve Emrah K. kardeşlerle arkadaşları yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet Kıcır göğsünden 4 kurşunla, Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise bacaklarından yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülen Kıcır, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. 

ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Olay sonrası polis ekipleri Kıcır’ın taşındığı aracı Gazi Devlet Hastanesi önünde, Ferit K. ve Emrah K. kardeşlerin taşındığı aracı ise Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nce araçlarda inceleme yapıldı.  

HASTANEDE ARBEDE 

Kıcır’ın ölüm haberini alan yakınları, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis’i önünde sinir krizi geçirdi. Bu sırada polis ve yaya devriye bekçi ekipleri ile kalabalık arasında arbede yaşandı. Arbedede 1 bekçi yaralandı.

Muhammet Kıcır’ın cansız bedeni, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Tarafların yakınları arasında gerginlik yaşanmaması için hastanelerde Çevik Kuvvet polisleri tarafından önlem alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunHusumetKavgaCinayetTekkeköy
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