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Samsun’da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

SAMSUN'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:45
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Samsun’da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Fikret A. ve Gökhan S. sokak üzerinde karşı karşıya geldi. İkili arasında çıkan tartışmaya Fikret A.'nın ağabeyi Bülent A. (44) ve dayısı Alahiddin G.'de (52) dahil oldu. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 4 kişi ateşlenen silahlar ve bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunSilahKavgaYaralı
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