Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 28
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.859,89
ALTIN
990,14
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
21,07
EURO
18,32
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...
Kuzey Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak
Kuzey Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ±...
Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezini kiraya veriyor
Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼,...
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi

Savuna Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡elik: DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'yi konuÅŸuyor

SAVUNMA Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Harun Ã‡elik, TÃ¼rkiye'nin millileÅŸtirme, yerlileÅŸtirme ile ilgili son yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼k bir ivme kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nlerde, savunma sanayi alanÄ±nda adeta dÃ¼nyaya Ã¶rnek oluyoruz. DÃ¼nya, TÃ¼rkiyeâ€™yi konuÅŸuyor. Bundan da sizlerin sayesinde gurur duyuyoruz" dedi.

18 Ekim 2022 SalÄ± 16:22
Savuna Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡elik: DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'yi konuÅŸuyor

Savunma Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Harun Ã‡elik, EskiÅŸehir ETO TÃœYAP Fuar Merkezi'nde EndÃ¼stri 2'nci Ar-Ge Sanayi ve Teknoloji FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. Harun Ã‡elik'in yanÄ± sÄ±ra aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta EskiÅŸehir Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Altun, EskiÅŸehir Ticaret OdasÄ± Metin GÃ¼ler, EskiÅŸehir Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Celalettin KesikbaÅŸ ve Organize Sanayi BaÅŸkanÄ± Nadir KÃ¼peli yer aldÄ±.

ASELSAN, TEI, TUSAÅž, Roketsan ve HAVELSAN'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 14 farklÄ± Ã¼lkeden 157 katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± fuar aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Savunma Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Harun Ã‡elik, savunma sanayi alanÄ±nda adeta dÃ¼nyaya Ã¶rnek olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ãœlkemizde millileÅŸtirme, yerlileÅŸtirme ile ilgili son yÄ±llarda TÃ¼rkiye'nin nasÄ±l bir ivme kazandÄ±ÄŸÄ±na hepimiz ÅŸahitlik ediyoruz. Katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nlerde, savunma sanayi alanÄ±nda adeta dÃ¼nyaya Ã¶rnek oluyoruz. DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'yi konuÅŸuyor. Bundan da sizlerin sayesinde gurur duyuyoruz. Sizlerin verimli Ã¼retimleri sayesinde; hepimiz TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mesine, savunma sanayinin geliÅŸmesine, tÃ¼m dÃ¼nyaya Ã¶rnek model olmasÄ± yolunda emin adÄ±mlarla, kendimizi bilerek, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼nlerin sahada nasÄ±l bir etki gÃ¶sterdiÄŸinin farkÄ±nda olarak, gÃ¼zel gÃ¼zel yolumuza devam ediyoruz" diye konuÅŸtu.

EskiÅŸehir Ticaret OdasÄ± Metin GÃ¼ler ise fuara yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan katÄ±lÄ±mÄ±n Ã§ok sevindirici olduÄŸunu ifade ederek, "Åžu an itibarÄ±yla 14 farklÄ± Ã¼lkeden 157 katÄ±lÄ±mcÄ± burada. Almanya, Amerika, BelÃ§ika, Ã‡in, Ä°ngiltere, Fransa, Ä°sveÃ§, Ä°talya, Japonya gibi pek Ã§ok Ã¼lkeden gelen katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±z var. Bosna Hersek, Hindistan, Macaristan, Gine, Dominik ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nden diplomatik temsilcilerimiz de fuarÄ±mÄ±zÄ± ziyaret etmek adÄ±na buraya geldiler" dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã‡elik ve beraberindekiler, kurdele keserek fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Daha sonra Ã‡elik, stantlarÄ± dolaÅŸarak gÃ¶revlilerden bilgi aldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savunma SanayiiHarun Ã‡elikEskiÅŸehirFuarETO TÃœYAPROKETSANHAVELSANTUSAÅžTEIASELSAN
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
FETÃ–'nÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±na 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±na 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gÃ¶zaltÄ±
Bakan KaraismailoÄŸlu: TahÄ±l koridorunda taÅŸÄ±nan yÃ¼k, 7 milyon tonu aÅŸtÄ±
Bakan KaraismailoÄŸlu: TahÄ±l koridorunda taÅŸÄ±nan yÃ¼k, 7 milyon tonu aÅŸtÄ±
GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± YeÅŸil: Sebep olanlarÄ±n tespit edilip, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n takipÃ§isiyiz
GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± YeÅŸil: Sebep olanlarÄ±n tespit edilip, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n takipÃ§isiyiz
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans