Savuna Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡elik: DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'yi konuÅŸuyor

Savunma Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Harun Ã‡elik, EskiÅŸehir ETO TÃœYAP Fuar Merkezi'nde EndÃ¼stri 2'nci Ar-Ge Sanayi ve Teknoloji FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. Harun Ã‡elik'in yanÄ± sÄ±ra aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta EskiÅŸehir Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Altun, EskiÅŸehir Ticaret OdasÄ± Metin GÃ¼ler, EskiÅŸehir Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Celalettin KesikbaÅŸ ve Organize Sanayi BaÅŸkanÄ± Nadir KÃ¼peli yer aldÄ±.

ASELSAN, TEI, TUSAÅž, Roketsan ve HAVELSAN'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 14 farklÄ± Ã¼lkeden 157 katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± fuar aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Savunma Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Harun Ã‡elik, savunma sanayi alanÄ±nda adeta dÃ¼nyaya Ã¶rnek olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ãœlkemizde millileÅŸtirme, yerlileÅŸtirme ile ilgili son yÄ±llarda TÃ¼rkiye'nin nasÄ±l bir ivme kazandÄ±ÄŸÄ±na hepimiz ÅŸahitlik ediyoruz. Katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nlerde, savunma sanayi alanÄ±nda adeta dÃ¼nyaya Ã¶rnek oluyoruz. DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'yi konuÅŸuyor. Bundan da sizlerin sayesinde gurur duyuyoruz. Sizlerin verimli Ã¼retimleri sayesinde; hepimiz TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mesine, savunma sanayinin geliÅŸmesine, tÃ¼m dÃ¼nyaya Ã¶rnek model olmasÄ± yolunda emin adÄ±mlarla, kendimizi bilerek, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼nlerin sahada nasÄ±l bir etki gÃ¶sterdiÄŸinin farkÄ±nda olarak, gÃ¼zel gÃ¼zel yolumuza devam ediyoruz" diye konuÅŸtu.

EskiÅŸehir Ticaret OdasÄ± Metin GÃ¼ler ise fuara yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan katÄ±lÄ±mÄ±n Ã§ok sevindirici olduÄŸunu ifade ederek, "Åžu an itibarÄ±yla 14 farklÄ± Ã¼lkeden 157 katÄ±lÄ±mcÄ± burada. Almanya, Amerika, BelÃ§ika, Ã‡in, Ä°ngiltere, Fransa, Ä°sveÃ§, Ä°talya, Japonya gibi pek Ã§ok Ã¼lkeden gelen katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±z var. Bosna Hersek, Hindistan, Macaristan, Gine, Dominik ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nden diplomatik temsilcilerimiz de fuarÄ±mÄ±zÄ± ziyaret etmek adÄ±na buraya geldiler" dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã‡elik ve beraberindekiler, kurdele keserek fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Daha sonra Ã‡elik, stantlarÄ± dolaÅŸarak gÃ¶revlilerden bilgi aldÄ±.Â