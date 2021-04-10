Sular altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, yeşillendiriliyor

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde çalışmalar devam ediyor.

AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde sona gelinirken, ağaçlandırma çalışmaları da sürdürülüyor. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilip, 7’nci kez taşınacak Yusufeli’ndeki yeni yerleşim yerinde yer alan binalar yükselirken, cadde ve sokaklar da düzenleniyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının aynı anda tamamlanması hedeflenen yeni ilçede, yeşillendirme çalışmaları kapsamında, toplam 5 bin 144 ağaç ve 25 bin 600 fidan dikimi yapıldı. Toprakla buluşturulan ve aralarında pek çok çeşitte meyve türlerinin yer aldığı fidanlar, baharla birlikte yeşerdi.

‘İLÇEMİZİ YEŞİLLENDİRİYORUZ’

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yeni Yusufeli’nin ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yeni Yusufeli ilçemizi yeşillendiriyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'müz ve Orman Genel Müdürlüğü'müz iş birliği ile yeni Yusufeli yerleşkesinde ağaç ve fidan dikim çalışmalarımız devam ediyor. Günümüze kadar 5 bin 144 adet ağaç ve 25 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleşmiştir. Dikilen meyve ağaçları çeşitleri zeytin, nar, hurma, kiraz, ceviz, incir, kayısı, vişne, muşmula, erik, dut, ayva ve elmadır. Dikilen fidan çeşitleri ise defne, lavanta, ardıç, fıstık çamı, mahlep, akasya, sedir, servi, zakkum ve ateş dikenidir” dedi.