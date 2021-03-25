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Süper markette  silahlı soygun girişimi 

 İZMİR’in Bornova ilçesinde, bir şüpheli tabanca ile süper market zincirine silahlı soygun girişiminde bulundu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Mart 2021 Perşembe 09:09
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Süper markette  silahlı soygun girişimi 

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli süper market zincirine gelerek sigara almak istediğini söyledi, market çalışanı sigara verdiği sırada tabanca çıkartan N.C.(24) bir el ateş etti. Kasadaki paraları isteyen N.C., kasanın açılmaması üzerine iş yerini terk etti. Çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti. N.C.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri süpermarkette incelemelerde bulundu. 

Olayla iglili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaMarketSoygun
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