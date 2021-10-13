Temelini Erdoğan atmıştı, son kaynağı da yapacak

ÇANAKKALE (DHA)



1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attı. Aradan geçen 4,5 yıllık sürede köprü, tamamlanma aşamasına geldi. 5 ay sonra, 18 Mart 2022'de, hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü araç geçiş yolunun son tabliye montajında kaynağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapması planlanıyor.

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan ve cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından köprü, tamamlanma aşamasına geldi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı. Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.

SON KAYNAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleri ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montaj işleri devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak tabliye blokunun montajında kaynağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması planlanıyor. Adana'da 81 ilden üniversite kazanan öğrenciler ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çanakkale'den geldiğini söyleyen genç ile 1915 Çanakkale Köprüsü üzerine yaptığı sohbet sırasında, 13 Kasım'da Çanakkale'de olacağını açıklaması dikkat çekti. 1915 Çanakkale Köprüsü kule diplerinde bekleyen son 2 parça tabliye blokunun montajının da Erdoğan'ın Çanakkale'ye geleceği 13 Kasım'da yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş yolunu tamamlayacak son tabliye bloku montajında kaynağı yapması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da zaferin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.

BAŞKAN YILMAZ: İLÇE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKISI VAR

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın orta açıklığı en uzun asma köprüsü olduğunu belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Bölgenin bütün ürünleri feribotla taşınıyordu. Bizim pazarımız İstanbul. Buranın pazarını 2-3 katına çıkaracak bir sistem oluştu. 1915 Çanakkale Köprüsü ile İstanbul-Lapseki kolayca ulaşılabilir olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte tanınan bir ilçe olduk. Köprünün, ilçenin ekonomisine çok büyük katkısı var. İlçenin tanınırlığıyla birlikte bu bölgede yatırımlar arttı. İnsanlar bu bölgeyi tercih etmeye başladılar. Lapseki ve bölgenin insanı mutlu. Bölgede fiyatlar gerçekten çok arttı. O gün 1 lira olan, bugün 10 lira oldu. Arsası, tarlası ve evi olan insanlarımız epey zenginleşti, diyebiliriz. Lapseki'ye yat limanı yapılacak. Bununla ilgili son 1 ay içinde Türkiye'de bilinen firmalardan, yat işletmecilerinden en az 5 tanesi 'Biz yat limanı yapalım' dedi. Otel yatırımı için bölgeye gelenler var. Bilhassa lojistik yatırım yapmak isteyen büyük firmalar var. Bunlar sürekli bizle gelip, görüşüyorlar. Önümüzdeki günlerde bunları somut olarak göreceğiz. Lapseki altyapısıyla kanalizasyonuyla suyuyla doğal gazıyla buna hazır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Kasım'da 1915 Çanakkale Köprüsü için ilçeye gelecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "13 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız inşallah bölgemizde olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliyelerin montajı yapılacak, son kaynağı yapması planlanıyor. Bu bizim ve bölgemiz için önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı dört gözle bölgeye bekliyoruz" diye konuştu.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı- beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.