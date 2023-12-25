Ankara
Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Orgeneral Ruveyli için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Gürak ve Ruveyli, Genelkurmay karargahında baş başa görüşmeye geçti.
Kaynak: AA
Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Orgeneral Ruveyli için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Gürak ve Ruveyli, Genelkurmay karargahında baş başa görüşmeye geçti.
Kaynak: AA
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