Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Seul'de bulunan Orgeneral Gürak, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-soo tarafından askeri törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Güney Kore Ulusal Mezarlığı Anıtı'na çelenk koyan Gürak, Savunma Bakanı Vekili Kim Seon-ho tarafından kabul edildi.

Gürak, Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulunmasının ardından, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer'i ve Güney Kore Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.