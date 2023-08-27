LEFKOŞA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ile bir araya geldi.

Başkent Lefkoşa'daki Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sabahattin Kılıç ve diğer yetkililer de yer aldı.

Töre, görüşmede yaptığı konuşmada, Yunan Rum ikilisinin ve bazı çevrelerin Ada'daki Türk askerini çıkarma çabası içinde olduklarını fakat tarihin akışını kimsenin değiştiremeyeceğini vurgulayarak, ana vatan Türkiye ile bundan sonra da yollarına devam edeceklerinin altını çizdi.

Orgeneral Gürak da Kıbrıs’ın kendileri için milli bir mesele olduğuna işaret ederek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olacaklarını ifade etti.

Orgeneral Gürak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kıbrıs adasındaki varlığının barış ve güvenlik için bir teminat olduğunu belirterek, ilk ziyaretini KKTC’ye yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.