İstanbul

Sarı-lacivertli takımda üçüncü sezonunu geçiren 19 yaşındaki smaçör; ailesi, Türk voleybolu, kariyeri, Türk insanı ve yemekleri, İstanbul ve Türkçe ile ilişkisi hakkında soruları yanıtladı.

Fedorovtseva, kariyerinde bu noktaya gelmesinde rol modeli olarak gördüğü eski profesyonel sporcu babası ve annesinin önemli etken olduğunu belirtti.

Ailesinden çok şey öğrendiğini vurgulayan Arina Fedorovtseva, dünyanın en iyisi olmak istediğini kaydetti.

Babası olimpiyat, kardeşi Avrupa şampiyonu

Arina Fedorovtseva'nın babası Sergei Fedorovtsev, olimpiyat şampiyonu bir kürekçi.

Baba Sergei'nin 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra 2011 ve 2015 Avrupa şampiyonalarında da altın madalyaları bulunuyor.

Rus voleybolcunun kız kardeşi Maria Fedorotvseva da başarılı sporculuk kariyeriyle ön plana çıkıyor. Maria, ritmik cimnastikte 3 kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Öte yandan Fedorovtseva'nın annesi Ekaterina Fedorovtseva da kürek geçmişine sahip.

Anne ve babasının seçtiği spor dalını hiç düşünmediğini söyleyen Arina Fedorovtseva, ilk olarak yüzmeyi denediğini ancak daha sonra çok sevdiği voleybolda karar kıldığını söyledi.

"Babam ve annem rol modelim"

Arina Fedorovtseva, babası ve annesini her konuda örnek aldığını belirtti.

Profesyonel bir sporcunun ihtiyaç duyduğu her konuda ailesinden yardım alabilmenin avantajını yaşadığını anlatan 19 yaşındaki voleybolcu, "Sporcu bir aileden gelmemin birçok avantajı var. Birbirimize nasıl yardım edebileceğimizi biliyoruz. Annem, babam ve kardeşimden tavsiyeler alıyorum. Birbirimizle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu sporla ilgili bildiğim birçok şeyi bana öğrettikleri için aileme minnettarım. Babam ve annem rol modelim. Onlar bana nasıl bir profesyonel sporcu olmam gerektiğini öğretti." diye konuştu.

"Dünyanın en iyisi olacağıma inanıyorum"

Fedorovtseva, dünyanın en iyi voleybolcusu olmayı hedeflediğini vurguladı.

Spor otoriteleri tarafından geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Arina Fedorovtseva, "Dünyanın en iyi voleybolcusu olacağıma inanıyorum. Bu, en büyük hedefim. Bunun için çok çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de insanların voleybol tutkusuna aşığım"

Türk insanından övgüyle bahseden Fedorovtseva, Türkiye'de voleybola gösterilen ilgiye ise hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'de ilk maçına çıktığı anı unutamadığını aktaran Rus voleybolcu, "Türkiye'de insanların voleybol tutkusuna aşığım. İlk maçımı oynadığımda inanılmaz duygular yaşadım. Hala sahaya her çıktığımda bunu hissediyorum. Türkiye'de insanlar voleybolu çok seviyor ve destekliyor. Türk insanı çok iyi. Bana çok sıcak ve iyi davranıyorlar. Bir yere gittiğimde bana çok güzel sözler söylüyorlar. Bu, çok hoşuma gidiyor. Burada yaşadığım ve Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bana bu hissi yaşattıkları için taraftarlara ve yanımda olan herkese minnettarım." şeklinde görüş belirtti.

"İstanbul'un tarihi yerlerine gittiğimde çok huzurlu hissediyorum"

Kadıköy'de oturan Arina Fedorovtseva, fırsat buldukça İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret ediyor.

İstanbul'un tarihi ve kültürel açıdan çok özel yapılara sahip olduğunun altını çizen Fedorovtseva, "İlk sezonumda İstanbul'u çok dolaştım. Gittiğimde hep özel enerji hissettiğim yerler var. İstanbul'un tarihi yerlerine gittiğimde çok huzurlu hissediyorum. Bu, bana özel bir enerji sağlıyor. Mesela Topkapı Sarayı, gittiğim yerlerden biri. İnanılmaz. Olağan dışı bir şey. Daha önce görmediğim eserler gördüm. Bazı şeyleri ilk kez görmek benim için inanılmazdı. Mükemmel duygular yaşadım." değerlendirmesinde bulundu.

"Sultanlar Ligi en güçlüsü"

Kariyerini Türkiye'de sürdürmesinin kendisine birçok açıdan önemli tecrübeler kattığına vurgu yapan 19 yaşındaki smaçör, Vodafone Sultanlar Ligi'ni ise "En güçlü lig" olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe'ye çok genç bir yaşta transfer olduğunu hatırlatan Fedorovtseva, "Türkiye Ligi'nde oynamak bana çok şey kazandırdı. Türkiye'ye geldiğimde çok gençtim. Burada büyüyorum. Hayatımın geri kalanında bana yardımcı olacak birçok şey öğreniyorum. Hala her gün gelişmeye devam ediyorum. Sultanlar Ligi, şu anda en güçlü lig. Her geçen yıl güçleniyor. Muhtemelen bu sezon A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği büyük başarıyla daha da güçlenecek. Oyuncular sürekli gelişiyor. Ligin seviyesi çok iyi." görüşlerini paylaştı.

"CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımıza inanıyorum"

Arina Fedorovtseva, son 2 sezonda yarı final oynadıkları CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon zirvede olacaklarına inandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da şampiyonluğa ulaşacak güçte bir takım olduğunu aktaran Fedorovtseva, "Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımıza gerçekten inanıyorum. Çok umutluyum. Bunu başarabilmek için her şeye sahibiz. Son 2 sezonda yarı final oynadık ve bu şampiyonluğa çok yaklaştık. Bu sezon hedefimize nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. Gerçekten başaracağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Teklif gelirse modellik yapabilirim"

Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkati çeken Rus voleybolcu, teklif gelmesi halinde modellik yapabileceğini kaydetti.

Şu ana kadar reklam ya da modellik teklifi almadığını aktaran Fedorovtseva, "Voleybolu seçtiğim için çok mutluyum. Ait olduğum yerde olduğumu hissediyorum. Eğer reklam ya da modellik teklifi alırsam muhtemelen cevabım 'Evet' olur. Sporculuk hayatıma engel olmayacaksa neden olmasın..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden hala evlilik teklifleri almaya devam ettiğini de belirten Arina Fedorovtseva, "Bu mesajlara karşı özel bir tepkim olmadı. Bu nedenle parmağıma yüzük taktığım iddiaları ise doğru değil. Bu yüzüğü 18. yaş günümde annem hediye etti. Anlamı çok büyük." dedi.

"Türkçe öğrenmeye başlamayı düşünüyorum"

Arina Fedorovtseva, Türkçeye merak duyduğunu ve öğrenmek istediğini kaydetti.

Çoğunlukla İngilizce konuştuğunu anlatan Fedorovtseva, "Türkçe ile aram çok daha iyi olabilir. Daha fazla Türkçe öğrenebilirim ama genelde İngilizceye odaklanıyorum. Buraya geldiğimde hiç konuşamıyordum. Tabii ki bazı kelimeleri biliyorum ama konuşamıyorum. En fazla kullandığım Türkçe kelime ise 'Şöyle böyle'. Belki gelecekte Türkçe röportaj verebilirim. Bunu gerçekten istiyorum. Türkçe öğrenmeye başlamayı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım bu konuda bana çok yardımcı olabilir." diye görüş belirtti.

Türk mutfağına da ilgi duyduğunu ifade eden Rus voleybolcu, "Pirinç pilavını çok seviyorum. Türk yemeklerinin çoğunu beğeniyorum. Hepsini denemeye çalışıyorum. Türk yemekleri yapmayı denedim ancak daha çok kahvaltı hazırlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk Milli Takımı inanılmaz bir seviyede"

2023 FIVB Milletler Ligi'nde ve Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götürerek tarihi başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında da konuşan Arina Fedorovtseva, "Türk insanına ve voleybolseverlere gerçekten inanılmaz duygular yaşattılar. İnanılmaz bir seviyedeler. Çok iyi bir performans sergilediler. Bunun için çok mutluyum. Türkiye için en iyisini diliyorum." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Opet'ten takım arkadaşı Melissa Vargas'ın performansını da değerlendiren Fedorovtseva, "Vargas, Türkiye'nin elde ettiği şampiyonluklarda çok önemli rol oynadı. Vargas, şu an bana göre en iyi oyuncu. İnanılmaz bir karakter. Çok özel bir insan. Onu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlara da destek çağrısında bulunan Rus voleybolcu, "Taraftarlarımızı tüm maçlarımıza davet ediyoruz. Onların enerjisine çok ihtiyacımız var. Hadi, özel bir sezon geçirelim ve kupaları beraber kaldıralım." şeklinde konuştu.

Tek soru, tek cevap

Arina Fedorovtseva'nın tek kelimelere verdiği kısa cevaplar şöyle:

Fenerbahçe: Enerji

İstanbul: Renkli şehir

Moskova: Evim

Türkçe kelime: Aynen öyle

Eda Erdem: Efsane

Olimpiyat Oyunları: Hedefim