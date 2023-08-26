Haber: Mert Osman Erman

Havada bol miktarda muhafazakar coşku vardı, gecenin ilerleyen saatlerinde adayların televizyonda yaptığı ateşli müzakerelerle birlikte bir sürekli bira akışı ile arttı. Ancak onlarca katılımcı arasında, gözle görülmeyen tek bir kırmızı "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" beyzbol şapkası veya Donald Trump ile ilişkilendirilen herhangi bir belirgin imge yoktu.

Cumhuriyetçi parti üzerindeki devam eden etkisi göz önüne alındığında, böyle bir çıkarma çoğu diğer Cumhuriyetçi etkinliğinde alışılmadık olurdu.

Ancak bu özel etkinlik Georgia'da gerçekleşti - özellikle Atlanta metro bölgesinde.

Tüm ulusal düzeydeki Cumhuriyetçi politikacılar, özellikle Washington DC'de, partinin tabanıyla olan ilişkilerini zedeleme korkusuyla Bay Trump'a sadık kaldılar. O kadar popüler ki, hatta Bay Trump'ın rakiplerinin birçoğu, onun kaydı veya karakterine doğrudan saldırılarla seçmenleri yabancılaştırmaktan korkuyorlar.

Ancak Georgia'da, birçok Cumhuriyetçi şimdi tam tersini düşünüyor - Bay Trump'ın 2020 seçim yanılgılarından ilerlememek, yakın gelecekte eyalet genelindeki seçimleri kaybetmekten başka bir şey yapmayacaklarını düşünüyorlar.

Birçokları, 2020 başkanlık seçiminde ve 2022 Senato yarışında Demokratlara karşı alınan aşağılayıcı yenilgiler için onu suçluyor. Bay Trump için yeni bir suçlama, Georgia'yı devam eden hukuki mücadelelerinin en son merkezi haline getirdi.

Dikkatli açıklamalar ve eylemlerle, Georgia'nın Cumhuriyetçi liderleri, post-Trump muhafazakar bir hareketin nasıl görünebileceğine dair bir plan gibi görünüyorlar. Ve birçok Cumhuriyetçi seçmen de onlarla birlikte dönmeye istekli.

"Seçmenin gerçekten geçmişi konuşmak istemediği, geleceği konuşmak istediği gerçeğidir," diyor, uzun süredir Georgia'da Cumhuriyetçi yorumcu olan Martha Zoller.

Eyaletin Cumhuriyetçi liderliği adına konuşamasa da, "temelde halk tabanında insanların başka adaylara baktığını söyleyebilirim".

Bu hafta Atlanta Genç Cumhuriyetçiler izleme partisine katılan birçok katılımcı, Bay Trump'a alternatif olabileceğini söyledi. Her şeyden önce, hem eyaletlerinde hem de yaklaşan genel seçimde seçilebilir bir aday istiyorlardı. Roswell'den 25 yaşındaki Dave Mulligan, "Adaylardan herhangi birinin, Trump yerine oy veren herhangi birini ikna edecek bir izlenim bırakıp bırakamayacağını görmeyi düşünüyorum," dedi. "Açık fikirli geliyorum."

Bay Trump'ın ana ancak hala geride kalan rakibi GOP adaylığı için Ron DeSantis, David Dal Porto, 23, tarafından ülke genelinde "çok daha seçilebilir" olarak görülüyor.

Başka bir genç Cumhuriyetçi olan Mitchell Nemeth, seçiminin "kesinlikle Trump olmadığını" ve partiyi yönetmek için "daha genç birinin" zamanının geldiğini söyledi.

Bay Trump'ın hayranları tarafından sevilen o belirgin "MAGA" şapkaları, artık bu grup içinde modası geçmiş olarak kabul ediliyordu, bir katılımcı BBC'ye tartışma sırasında açıkladı.

Sadece Georgia Cumhuriyetçilerinin en genç üyeleri, eski başkanın izinden sapmaya istekli değiller.

Bütün ay boyunca Cumhuriyetçi vali Brian Kemp, nazik ama kasıtlı bir şekilde Bay Trump'ı eleştirdi.

"2020 seçimleri Georgia'da çalınmadı," dediği gibi, "Ülkemizin geleceği 2024'te tehlikede ve bu odak noktamız olmalı."

Suçlama günler sonra gerçekleşen bir Atlanta muhafazakar forumunda, kalabalığa şunları söyledi: "Demokratlar böyle şeylere odaklanmamızı istiyor, bu yüzden Joe Biden'ın kaydına odaklanmıyoruz," dedi.

Vali, ilk Cumhuriyetçi başkanlık tartışması için Milwaukee'ye bile seyahat etti. Bay Trump'ın tartışma sahnesindeki yokluğunu, muhafazakar Ruthless podcastinde "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.

Bu siyasi denge hareketi şu ana kadar eyaletin Cumhuriyetçi yetkililerine bir şey kaybettirmedi, hatta Bay Trump onları eleştirse ve daha sağcı rakiplerinden bazılarını desteklese bile. Aslında, sadece saygınlıkları arttı.

Bay Kemp, popüler bir Demokrat rakip olan Stacey Abrams'a karşı 2022'de ezici bir şekilde yeniden seçildi ve ulusal bir profil oluşturuyor.

Eyalet sekreteri

Brad Raffensberger, şimdiye kadar meşhur bir telefon görüşmesi yaparak ondan kazanması için yeterli oy "bulmasını" isteyen Bay Trump'ın demokrat rakibini geçti ve yakında daha yüksek bir makama aday olabilir.

Bay Trump hala başkanlık önseçim anketlerini yönlendiriyor ve eyalette sağlam muhafazakar destek sahibi.

Eski ABD Senatörü Kelly Loeffler, şu anda Georgia'da Cumhuriyetçi bir seçmen çıkarma çabasını yönetiyor ve Bay Trump'ın suçlamasına yanıt olarak "Radikal sol, Amerika'yı muhafazakarlara karşı bir polis devletine dönüştürüyor," şeklinde tweet attı.

Bay Trump'ın destekçileri, Perşembe günü hapsedilmesinden önce Fulton County hapishanesinin dışında toplandılar, liderlerine destek için hareketli bir sahne yarattılar ve liderlerini destekleyen işaretler salladılar.

Ancak en azından Georgia'da, görüşleri artık baskın olmayabilir.

"Ben, üye olduğum Cumhuriyetçi gruplar içinde, muhtemelen hala Trump destekçisi olan %30 ila 35 kişinin olduğunu düşünüyorum," dedi Zoller. "Ve geri kalan insanlar diğer seçeneklere bakıyorlar."